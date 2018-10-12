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5 правил употребления меда
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5 правил употребления меда 

WomanHit.ru 6 часов назад
Фото: WomanHit.ru
Лакомство должно приносить не только удовольствие, но и пользу

Правило №1

С утра, натощак, выпейте стакан теплой кипяченой воды с двумя чайными ложками меда. Напиток зарядит вас бодростью и энергией на весь день. Кроме того, он запустит в организме обменные процессы.

Правило №2

А вот есть мед в чистом виде на голодный желудок нельзя ни в коем случае. Продукт вызывает чрезмерную выработку инсулина и скачок сахара в организме.

Правило №3

Перед сном полезно выпить чаю или теплого молока с медом. Так вы снимите напряжение, которое накопилось за день. Напиток поможет легче и быстрее заснуть.

Правило №4

Не кладите мед в горячую воду — температура не должна превышать 40—45 градусов, иначе вы потеряете все полезные свойства этого продукта. Если же мед нагреть до 60 градусов и выше, то он начинает выделять токсичные вещества и становится просто вредным.

Правило №5

Съели мед? Прополощите рот, а лучше почистите зубы. Как и любое сладкое лакомство, он наносит вред эмали.
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