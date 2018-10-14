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Какие продукты лучше не хранить в холодильнике
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Какие продукты лучше не хранить в холодильнике 

Русская семерка 49 минут назад
Фото: depositphotos
Мы привыкли думать, что для того, чтобы продукты не портились, их нужно положить в холодильник. Однако это не всегда так. Некоторым продуктам хранение в холодильнике противопоказано. И эти продукты мы едим ежедневно.
В холодильнике хлеб быстрее зачерствеет. Кроме того, он может заплесневеть от высокой влажности и плохой циркуляции воздуха. Неприятным бонусом к хранению хлеба в холодильнике станет то, что буханка, особенно если она лежит открытой, пропитается запахами. Да и как-то странно есть подмороженный кусок когда-то ароматного и теплого хлеба.

Бананы

Бананы, как и другие тропические фрукты (хотя бананы не любят тепло, от холода они начинают гнить и теряют вкус. Кроме того, вкусные бананы — спелые бананы. В холодильнике они не успеют дозреть. Хранить их лучше всего при комнатной температуре в подвешенном состоянии, иначе на них могут образовываться пролежни.
Во-первых, лук нужно хранить в темном месте, поскольку от воздействия света он меняет вкус. Во-вторых, нельзя хранить его рядом с картофелем — быстро загниет. Наконец, ни в коем случае нельзя хранить лук в холодильнике. Влажность, плохая циркуляция воздуха. Кроме того, после того как лук, хранившийся в холодильнике, оказывается в тепле, он "думает", что пришла весна и начинает прорастать.

Помидоры

Когда помидор оказывается в холоде, он в прямом смысле начинает терять вкус. Летучие душистые вещества в морозной среде не только перестают выделяться, разрушаются и уже содержащиеся в томате соединения. Причем первыми "умирают" те вещества в помидоре, которые как раз отвечают за вкусовые качества ягоды. Если вы хотите сохранить помидоры в целости, положите их в место, закрытое от прямых солнечных лучей. При комнатной температуре.

Чеснок

Если вы решите хранить чеснок при комнатной температуре и низкой влажности, то он будет храниться не меньше 2-3 месяцев. Если вы положите его в губительную влажную прохладу холодильника, он не пролежит и месяца — испортится.

Авокадо

Авокадо нужно хранить при комнатной температуре для того, чтобы он доспел. Есть его лучше всего спелым, созревший авокадо можно даже мазать на хлеб. Этот "фокус" провернуть не удастся, если плод будет храниться в холодильнике. Так вы просто заморозите "аллигаторову грушу".
На упаковках кофе не напрасно пишут: хранить в сухом и прохладном месте. Именно прохладном, а не холодном. В идеале, кофе нужно обеспечить полную герметичность, поскольку он великолепно впитывает запахи. Если вы оставите кофе в холодильнике открытым, то потом вам придется пить напиток со вкусом всего того, что у вас там хранится. На любителя.
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