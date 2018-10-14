Ужин для лентяев за минуты 

Наше эмоциональное состояние находится в прямой зависимости от нашей сытости — этот факт не подлежит сомнению и претензии тут можно выставлять разве что матушке-природе.
Вкусная горячая пища — естественный нейромедиатор, который запускает зоны удовольствий по всему телу. Вкусно поесть — значит гарантированно улучшить настроение. Тут нет единого свода правил, однако, опыт показывает, что лучше всего себя в данной ситуации показывают калорийные блюда, с обилием сложных углеводов и достаточным количеством белка.
Такие есть в каждой из кухонь мира — в Италии это конечно же паста, в Азии — лапша-вок, а в России за все отвечает гречневая каша.
Паста-пенне с томатным соусом
Ингредиенты:
- 300 граммов пасты пенне;
- 2 средних помидора, нарезанных кубиками;
- 4 вяленых помидора;
- 4 больших листа базилика;
- 1 зубчик чеснока;
- 1/3 чашки оливкового масла
- Кошерная соль и свежемолотый перец
Процесс:
В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварить пенне до состояния аль денте. В блендере смешать помидоры, вяленые помидоры, базилик, чеснок и оливковое масло. Приправить солью и перцем. Добавить соус к пасте и тщательно перемешать. Подавать блюдо максимально горячим, посыпав измельченным твердым сыром.
Лимонно-картофельные клецки со сливочным соусом
Ингредиенты:
- 300 граммов вареного картофеля;
- 3 больших яичных желтка;
- Мелко натертая цедра 2-х лимонов;
- 3 столовые ложки оливкового масла;
- 1 1/2 ложки соли;
- 3/4 чашки муки;
- 1/2 чашки куриного бульона;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 1 столовая ложка лимонного сока
Процесс:
В маленькой миске взбить яичные желтки с цедрой лимона, оливковым маслом и солью. Картофель измельчить до состояния пюре и залить смесью. Тесто раскатать плотным слоем, скатать в жгуты и нарезать на кусочки в 2 сантиметра. Каждый кусок проткнуть вилкой, выложить на лист и отправить в морозилку. В кастрюле разогреть куриный бульон, снять с огня и взбить его с кусочком масла. В кипящей воде сварить клецки до всплытия, затем варить еще пару минут. Слить воду, добавить ложку сливочного масла и выложить на большую сковороду. Аккуратно обжарить клецки, используя деревянный шпатель. Сервировать, залив соусом и посыпав зеленью.
Гречневая каша с грибами
Ингредиенты:
- 1 чашка гречневой крупы;
- 3 1/2 стакана воды;
- 2 столовые ложки оливкового масла;
- 1 средняя луковица, мелко нарезанная;
- 1 зубчик чеснока, измельчить;
- 150 граммов мелко нарезанных грибов;
- 2 чайные ложки измельченного тимьяна;
- 2 столовые ложки муки;
- 2 столовые ложки соевого соуса;
- Свежемолотый перец, соль
Процесс:
В маленькой кастрюле довести воду до кипения, засыпать кашу и соль, варить под крышкой на медленном огне около 15 минут. В сковороде нагреть масло, обжарить лук, тимьян, чеснок и грибы. Готовить до карамелизации лука, затем всыпать в смесь муку, добавить воды и варить до загустения. Готовую кашу и грибной соус перемешать в чашке.
Теплый овощный салат с медом и фунчезой
Ингредиенты:
- Пакет сушеной фунчезы;
- 2 столовые ложки кунжута;
- 1/4 чашки соевого соуса;
- 3 ложки меда;
- 3 столовые ложки кунжутного масла;
- 2 средних моркови;
- 2 луковицы, тонко нарезанные;
- 100 граммов пророщенных бобов;
- 1 средний огурец;
- 1 перец халапеньо;
- Соль и свежемолотый перец;
- 1/2 чашки нарезанного жареного соленого арахиса
Процесс:
Залейте рисовую лапшу кипятком и оставьте на 20 минут. Процедите и нарежьте ножницами. В маленькой чугунной сковороде обжарьте семена кунжута, в отдельной посуде взбейте соевый соус, мед и кунжутное масло. В сковороде воке на большом огне обжарьте перец, морковь, лук и огурец. Залейте соевым соусом, смешайте с лапшой и заправьте обжаренным кунжутом и измельченным арахисом.
Феттучини с помидорами-черри и рукколой
Ингредиенты:
- 300 граммов помидоров черри;
- 2 зубчика чеснока;
- 6 столовых ложек оливкового масла;
- 1/2 чашки нарезанного базилика или свежей петрушки;
- 2 горсти рукколы
Процесс:
В кипящей воде отварить пасту до состояния аль денте. В толстостенной сковороде разогрейте масло и обжарьте помидоры с чесноком, солью, перцем и базиликом. В горячую смесь добавить рукколу и разогреть. Подавать пасту с топпингом из помидоров и рукколы, сверху посыпать сыром или добавить ложку козьего сыра.
Овощное ризотто по-гречески
Ингредиенты:
- 6 чашек овощного бульона без соли;
- 1/4 чашки оливкового масла;
- 1 небольшая луковица;
- 2 стакана риса;
- 1 большой кабачок;
- 4 пучка зеленого лука;
- 1/2 чашка зеленого горошка;
- 2 горсти рукколы;
- Соль, перец, сыр для заправки
Процесс:
Довести бульон до кипения. В отдельной емкости нагреть оливковое масло, добавить нарезанный лук и жарить около 3 минут. Вылить туда чашку бульона и варить до загустения. Высыпать в смесь рис и порционно заливать бульоном по мере приготовления. В сковороде разогреть масло, обжарить кабачки и зеленый лук. Добавить горошек и рукколу. Перемешать овощи и рис аль денте и готовить еще несколько минут. Подавать с сыром пармезан.