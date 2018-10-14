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Ужин для лентяев за минуты
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Ужин для лентяев за минуты 

Steaklovers.ru 3 часа назад
Фото: Steaklovers.ru
Наше эмоциональное состояние находится в прямой зависимости от нашей сытости — этот факт не подлежит сомнению и претензии тут можно выставлять разве что матушке-природе.
Вкусная горячая пища — естественный нейромедиатор, который запускает зоны удовольствий по всему телу. Вкусно поесть — значит гарантированно улучшить настроение. Тут нет единого свода правил, однако, опыт показывает, что лучше всего себя в данной ситуации показывают калорийные блюда, с обилием сложных углеводов и достаточным количеством белка.
Такие есть в каждой из кухонь мира — в Италии это конечно же паста, в Азии — лапша-вок, а в России за все отвечает гречневая каша.

Паста-пенне с томатным соусом

Ингредиенты:
  • 300 граммов пасты пенне;
  • 2 средних помидора, нарезанных кубиками;
  • 4 вяленых помидора;
  • 4 больших листа базилика;
  • 1 зубчик чеснока;
  • 1/3 чашки оливкового масла
  • Кошерная соль и свежемолотый перец
Процесс:
В большой кастрюле с кипящей подсоленной водой отварить пенне до состояния аль денте. В блендере смешать помидоры, вяленые помидоры, базилик, чеснок и оливковое масло. Приправить солью и перцем. Добавить соус к пасте и тщательно перемешать. Подавать блюдо максимально горячим, посыпав измельченным твердым сыром.

Лимонно-картофельные клецки со сливочным соусом

Ингредиенты:
  • 300 граммов вареного картофеля;
  • 3 больших яичных желтка;
  • Мелко натертая цедра 2-х лимонов;
  • 3 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 1/2 ложки соли;
  • 3/4 чашки муки;
  • 1/2 чашки куриного бульона;
  • 2 столовые ложки сливочного масла;
  • 1 столовая ложка лимонного сока
Процесс:
В маленькой миске взбить яичные желтки с цедрой лимона, оливковым маслом и солью. Картофель измельчить до состояния пюре и залить смесью. Тесто раскатать плотным слоем, скатать в жгуты и нарезать на кусочки в 2 сантиметра. Каждый кусок проткнуть вилкой, выложить на лист и отправить в морозилку. В кастрюле разогреть куриный бульон, снять с огня и взбить его с кусочком масла. В кипящей воде сварить клецки до всплытия, затем варить еще пару минут. Слить воду, добавить ложку сливочного масла и выложить на большую сковороду. Аккуратно обжарить клецки, используя деревянный шпатель. Сервировать, залив соусом и посыпав зеленью.

Гречневая каша с грибами

Ингредиенты:
  • 1 чашка гречневой крупы;
  • 3 1/2 стакана воды;
  • 2 столовые ложки оливкового масла;
  • 1 средняя луковица, мелко нарезанная;
  • 1 зубчик чеснока, измельчить;
  • 150 граммов мелко нарезанных грибов;
  • 2 чайные ложки измельченного тимьяна;
  • 2 столовые ложки муки;
  • 2 столовые ложки соевого соуса;
  • Свежемолотый перец, соль
Процесс:
В маленькой кастрюле довести воду до кипения, засыпать кашу и соль, варить под крышкой на медленном огне около 15 минут. В сковороде нагреть масло, обжарить лук, тимьян, чеснок и грибы. Готовить до карамелизации лука, затем всыпать в смесь муку, добавить воды и варить до загустения. Готовую кашу и грибной соус перемешать в чашке.

Теплый овощный салат с медом и фунчезой

Ингредиенты:
  • Пакет сушеной фунчезы;
  • 2 столовые ложки кунжута;
  • 1/4 чашки соевого соуса;
  • 3 ложки меда;
  • 3 столовые ложки кунжутного масла;
  • 2 средних моркови;
  • 2 луковицы, тонко нарезанные;
  • 100 граммов пророщенных бобов;
  • 1 средний огурец;
  • 1 перец халапеньо;
  • Соль и свежемолотый перец;
  • 1/2 чашки нарезанного жареного соленого арахиса
Процесс:
Залейте рисовую лапшу кипятком и оставьте на 20 минут. Процедите и нарежьте ножницами. В маленькой чугунной сковороде обжарьте семена кунжута, в отдельной посуде взбейте соевый соус, мед и кунжутное масло. В сковороде воке на большом огне обжарьте перец, морковь, лук и огурец. Залейте соевым соусом, смешайте с лапшой и заправьте обжаренным кунжутом и измельченным арахисом.

Феттучини с помидорами-черри и рукколой

Ингредиенты:
  • 300 граммов помидоров черри;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 6 столовых ложек оливкового масла;
  • 1/2 чашки нарезанного базилика или свежей петрушки;
  • 2 горсти рукколы
Процесс:
В кипящей воде отварить пасту до состояния аль денте. В толстостенной сковороде разогрейте масло и обжарьте помидоры с чесноком, солью, перцем и базиликом. В горячую смесь добавить рукколу и разогреть. Подавать пасту с топпингом из помидоров и рукколы, сверху посыпать сыром или добавить ложку козьего сыра.

Овощное ризотто по-гречески

Ингредиенты:
  • 6 чашек овощного бульона без соли;
  • 1/4 чашки оливкового масла;
  • 1 небольшая луковица;
  • 2 стакана риса;
  • 1 большой кабачок;
  • 4 пучка зеленого лука;
  • 1/2 чашка зеленого горошка;
  • 2 горсти рукколы;
  • Соль, перец, сыр для заправки
Процесс:
Довести бульон до кипения. В отдельной емкости нагреть оливковое масло, добавить нарезанный лук и жарить около 3 минут. Вылить туда чашку бульона и варить до загустения. Высыпать в смесь рис и порционно заливать бульоном по мере приготовления. В сковороде разогреть масло, обжарить кабачки и зеленый лук. Добавить горошек и рукколу. Перемешать овощи и рис аль денте и готовить еще несколько минут. Подавать с сыром пармезан.
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