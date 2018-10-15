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Пиццу признали самым полезным завтраком
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Шах и мат, зожники! Пиццу признали самым полезным завтраком 

BigPikcha.ru 5 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Пиццу на завтрак обычно заказывают в двух случаях: при сильном похмелье или при остром приступе лени. При других обстоятельствах едят что-нибудь менее вредное. Как выяснилось, зря мы отказываем себе в удовольствии. Пицца лучше подходит для завтрака, чем традиционные хлопья. К этому сенсационному выводу пришла сертифицированный американский диетолог Челси Эмер.
«Любители здорового питания должны обращать внимание на состав продуктов, — отмечает Эмер. — Вероятно, вас удивит, что в среднем куске пиццы и миске хлопьев с молоком содержится одинаковое количество калорий. Но при этом в хлопьях практически нет белка и полезных жиров, но слишком много сахара — до половины дневной нормы для взрослого человека. В пицце содержится куда больше белков, так что она наполнит вас энергией на все утро. В ней больше жиров и куда меньше сахара».
Другими словами, кусок пиццы на завтрак можно есть хоть каждый день, диетологи одобряют. Проблема в том, что ограничиться одним куском не так уж просто. А два куска и больше — это уже совсем другая история.
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