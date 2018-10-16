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Названы самые быстро дорожающие продукты
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Названы самые быстро дорожающие продукты 

Lenta.ru + ещё 24 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
С декабря прошлого года сильнее всего подорожало пшено. Как следует из отчета Росстата, цены на него поднялись на 40,9 процента.
На 40,3 процента подорожала белокочанная капуста. Морковь поднялась в цене на 24,7 процента, сахар — на 16,2 процента. Охлажденные и мороженные куры стали с конца прошлого года дороже на 11,7 процента.
В то же время, огурцы стали за этот период дешевле на 58,6 процента, а свежие помидоры на 48,9 процента. Впрочем, за неделю (со 2 по 8 октября) они подорожали на 7,7 процента и 5,1 процента соответственно, что стало большим повышением за этот период.
Также за прошедшую неделю цены на пшено поднялись на 2,3 процента, куриные яйца — на 2 процента, сахар-песок — на 1,7 процента, куры — на 1 процент. Одновременно мороженая рыба подешевела на 0,4 процента. Индекс потребительских цен вырос за неделю на 0,1 процента, с начала года — на 2,7 процента.
По данным холдинга «Ромир» в июле расходы домохозяйств на еду по сравнению с июнем в среднем сократились более чем на тысячу рублей (с 8365 до 7348 рублей) или на 12,2 процента. Это объяснили сезонным фактором — россияне перешли на овощи и фрукты с подсобных хозяйств.
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