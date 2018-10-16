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Пять полезных осенних перекусов
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Пять полезных осенних перекусов 

Overtime.life 7 часов назад
Фото: Overtime.life
С наступлением осени есть хочется больше, кажется, что чувство голода наступает быстрее. Если не держать себя в руках, то легко можно набрать несколько килограммов. Это мало кому нравится, но так наш организм «запасается» на зиму.
Как перехитрить осенний аппетит?
Overtime.life вместе с нутрициологом Анастасией Гюбнер подобрали список продуктов, которые помогут «заморить червячка» и при этом не навредить фигуре.
«Длительные перерывы в еде сказываются на нашей работоспособности, на концентрации внимания, в связи с тем, что уровень сахара в крови снижается, и мозгу не хватает питательных веществ. Важно в свой рацион включить грамотные перекусы, через каждые 4 часа. Необходимо правильно сочетать белки, жиры и небольшое количество углеводов, » — рассказала нутрициолог, диетолог Анастасия Гюбнер.

Бутерброд

Да-да, бутерброд может быть полезным, всё зависит от продуктов, которые вы используете. Хлеб выбираем цельнозерновой или с добавлением муки крупного помола. В нем содержится большое количество питательных веществ, минералов и витаминов. Начинкой бутерброда может быть миндальная или арахисовая паста. Полезный бутерброд сделайте с кусочками или размятой мякотью авокадо.

Куриная грудка

Грудка менее калорийная часть курицы. В ней имеется высокое содержание белка, который дает организму энергию на 2-3 часа. А также содержится множество минеральных веществ: кальций, фосфор, магний, железо, цинк и другие. К такому перекусу добавьте необходимую для питания клетчатку — овощи. Куриную грудку можно отварить, запечь с овощами или приготовить на пару.

Смузи

Овощные смузи — отличная альтернатива фруктовым. Вы можете добавить в свой напиток любимый ингредиент: авокадо, огурец, душистую зелень и даже капусту. Так вы обогатите его хлорофиллом, который положительно влияет на здоровье и красоту. В интернете огромное количество рецептов, вы обязательно найдете себе по вкусу.

Картофель в мундире

Картофель можно приготовить в духовке или микроволновой печи. Картошка содержит в себе белок и большое количество витаминов. Такой перекус прекрасно утолит голод.

Протеиновые батончики и печенье

Самый удобный перекус — протеиновые батончики. Им найдется место в каждой сумочке. Протеин насытит организм аминокислотами, которые будут направлены на восстановления и рост мышц. Обратите внимание, что протеиновый батончик не всегда может оказаться протеиновым, более 50% батончиков содержат много углеводов и мало белков. Поэтому, перед тем как купить, внимательно изучите состав продукта.
Анастасия отмечает, что многие люди не обращают внимание на полдник, а зря. Отсутствие полдника приводит к вечернему перееданию.
Важно с 15 до 17 часов что-нибудь перекусить, так как в это время в кровь выбрасывается инсулин и уровень глюкозы понижается.
Запомните!
Перекус в виде одного фрукта: банана или апельсина — неправильно. К такому перекусу необходимо добавить жиры и белки, например, орехи. Это способствует наибольшему насыщению всего организма.
Питьевой йогурт — плохой вариант, так как в нем содержится большое количество сахара. Йогурт можно приравнивать к десерту, а это неудачный перекус.
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