Назван список самых вредных продуктов

Далеко не все продукты, которые попадают к нам на стол, являются полезными. Даже в те моменты, когда нам кажется, что продукт не несет особого вреда, он может оказаться опасным для здоровья.

Специалисты из Всемирной организации здравоохранения составили список продуктов, которые могут нанести ущерб вашему организму.

Первыми в списке оказались колбасы и сосиски. Эксперты отмечают, что люди недооценивают их вред и продолжают покупать этот продукт. Чем ниже стоимость, тем меньше мяса в таких изделиях. Вполне естественно, что в дешевых колбасах химических веществ больше, чем в остальной пище.

Далее по списку идут полуфабрикаты. В них в слишком больших количествах содержатся фосфаты и трансжиры.

Также подозрение вызывает дешевый сыр. Вероятнее всего, для его приготовления используется маргарин. Эксперты заявляют, что про настоящее молоко в таком сыре вы можете забыть, ведь его там практически нет.

Консервированные продукты тоже лучше выбирать тщательно. Низкокачественный металл довольно быстро окисляется. Это приводит к снижению качества продукта и образованию канцерогенных веществ.

Обратите особое внимание на рыбные консервы. Содержимое именно этих банок хорошо впитывает в себя различные канцерогенные вещества. Тем более, зачастую не всегда понятно, что можно увидеть, открыв банку с рыбой. Многие могут вспомнить ту кашу из "Бычков в томате", которая представала перед нашим взором после вскрытия банки.

Во время похода в магазин обращайте внимание на состав продукта, на его цену и качество.