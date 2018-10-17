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Будем ли мы есть синтетическое мясо
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Будем ли мы есть синтетическое мясо 

Рамблер 1 час назад
Сегодня в мире голодает 795 миллионов человек, но всего через десять лет число может удвоиться. Из-за перенаселённости и истощения угодий дефицит продуктов будет угрожать даже благополучным странам. Именно поэтому учёные давно ищут способы получения синтетической еды. Но возможно ли заменить привычную пищу искусственной?
Наш организм нуждается в калориях, которые мы и получаем с едой. Содержащиеся в продуктах химические вещества перерабатываются и дают нам энергию. Чтобы все органы функционировали нормально, человеку нужны жиры, белки, углеводы, минералы, витамины и вода. С минералами, витамины и углеводами проблем нет — сегодня их вполне успешно синтезируют. На подходе промышленный выпуск искусственных жиров. Самую большую сложность представляют белки.
Над созданием искусственного белка учёные бьются уже век, но пока не преуспели в этом. Основа всех белков — аминокислоты, причём их всего 20. Когда белковый продукт попадает в организм, ферменты разлагают его до аминокислот, и они-то и усваиваются органами. Тогда, возможно, стоит просто включать аминокислоты в рацион? Он заменят белки, да и пищеварение облегчится.
Смотрите видео и узнайте, перейдём ли мы в будущем на синтетические продукты.
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