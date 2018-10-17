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Продукты, которые ошибочно хранят в холодильнике
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Продукты, которые хранят в холодильнике, хотя не надо 

Рамблер 4 часа назад
Некоторые продукты совсем не обязательно хранить при минимальной температуре. Но мы по инерции оставляем их в холодильнике, тем самым зачастую убиваем их пользу, невольно меняем их вкусовые качества и уменьшаем срок хранения.

Хлеб

Многие не могут съесть купленный батон хлеба в течение пары дней, поэтому предпочитают хранить его в холодильнике. На самом деле это неправильно — хлеб нужно есть свежим и оставлять его нужно при комнатной температуре.
Экономные хозяйки уверены, что таким образом продлевают срок годности продукта. Но на деле хлеб лишь впитывает ароматы других продуктов и покрывается плесенью.

Кофе

Не стоит хранить в холодильнике кофе в зернах, а молотый — тем более. Так он потеряет свои качества, вкус станет пресным, а аромат напитка и вовсе пропадет.

Помидоры

Свежие томаты теряют свои полезные свойства после длительного хранения в холодильнике. Меняются в худшую сторону и вкусовые качества. Лучше оставить в специальной корзинке для овощей в темном месте, накрыв хлопковым полотенцем или газетой.

Зелень

Укроп, петрушка, кинзу, салат и прочее лучше хранить при комнатной температуре. В идеале пучок свежей зелени стоит поставить в стакан с водой или время от времени опрыскивать, поддерживая влажность. Холодильник же убивает зелень, забирая всю пользу этого продукта.

Оливковое масло

Хранить оливковое масло при холодной температуре можно, хотя и не рекомендуется. Более того, это совершенно бессмысленно. В холодильнике у масла изменяется структура и оно становится плотнее. Это не влияет на вкусовые качества, но несколько уменьшает полезные свойства. Бутылочку с оливковым маслом лучше поставить к специям в шкафчик вашей кухни.
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