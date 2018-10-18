Как приготовить курицу без токсинов

Не секрет, что практически все мясо курицы попадает на прилавки магазинов с птицефабрик, где птицу кормят специальным комбикормом, который нередко содержит гормоны и антибиотики. Фермерские курочки, откормленные «на воле» и питающиеся полезным зерном, в супермаркетах редкие гости. Да и стоят они гораздо дороже, если говорить откровенно. Более того, вы вряд ли сможете быть на 100% уверены в том, что купленная вами птица совершенно безопасна, если только, конечно, она еще вчера не бегала по деревенскому двору вашей бабушки.

Городским жителям приходится довольствоваться той продукцией, которую предлагают магазины и рынки. Но избавить курочку от вредных токсинов можно прямо на кухне.

Замочите курицу в растворе

Проще всего избавить птицу от вредных веществ, поместив ее в специальный раствор. Готовится он легко и ингредиенты для его приготовления есть у любой хозяйки. Необходимо растворить 2-3 столовых ложки соли в 1 литре воды, добавить сок четверти лимона и поместить в этот раствор тушку курицы на пару часов. Затем слейте воду, сделайте новый раствор и дайте птице «отдохнуть» в нем еще пару часов.

Другой способ — залить курицу обычной минеральной водой и тоже оставить на пару часов. Все вредные вещества из птицы выйдут, а мясо птицы станет невероятно мягким.

Не используйте бульон

Во время варки курицы в воду попадают все токсины, которые содержатся в мясе. Если птица росла на птицефабрике и питалась комбикормом, такой бульон назвать полезным точно нельзя. Лучше даже проварить мясо некоторое время, затем слить воду и закончить приготовление в новой порции воды. Для приготовления супа на курином бульоне лучше использовать домашнюю птицу.

Избавьтесь от субпродуктов

Чаще всего, конечно, на прилавки магазинов попадает уже выпотрошенная птица. Но не стоит забывать, что если вдруг вы приобрели тушку, в которой есть требуха, необходимо ее удалить. Именно в печени и почках максимально концентрируются токсины. Также рекомендуем очистить птицу от кожи и избавиться от гузки. Лишь после этого с чистой совестью можно приступать к приготовлению курицы.