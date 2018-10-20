Какое масло лучше всего подходит для жарки

Сейчас выбор масел в магазинах очень широкий. На одной полке вы сможете найти и подсолнечное, и довольно непривычное кунжутное или льняное масло. Но место ли на кухне кокосовому, льняному или, к примеру, рапсовому маслу?

При выборе масла нужно обращать внимание на его цвет. Если это нерафинированное подсолнечное масло, оно должно иметь яркий янтарный цвет и насыщенный запах семечек. За таким маслом лучше отправляться не в магазин, а на небольшие предприятия, которые производят свой продукт кустарным методом.

Если вам больше по вкусу рафинированное масло, то можно найти его и в супермаркете. Обратите внимание на герметичность и качество упаковки. Наличие консервантов в таком продукте должно быть минимальным или вообще отсутствовать.

Подсолнечное масло отлично подходит для жарки, но оно довольно вредное для сердечно-сосудистой системы из-за высокого содержания холестерина.

Диетологи советуют жарить пищу на сливочном масле. В нем меньшее холестерина, чем в подсолнечном, а также содержатся полезные макроэлементы и фосфолипиды.

А можно забыть про масло и жарить еду на свином сале. При нагревании оно не выделяет никаких токсичных веществ. Считается, что сало также выводит холестерин из организма. В холодное время года особенно рекомендуется готовить пищу на свином жире.

На оливковом масле тоже можно жарить, но лучше заправлять им салат. Дело в том, что во время жарки оно теряет свои вкусовые свойства. Многие ошибочно полагают, что приготовление еды на таком масле полезнее, чем на подсолнечном. Но если речь идет о жарке, то разница будет минимальной.