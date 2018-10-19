Странные правила этикета из разных стран

С детства нас учат аккуратно есть за столом и правильно пользоваться столовыми приборами. Но в некоторых уголках мира эти навыки не пригодятся, ведь там правила этикета настолько странные, что сложно представить.

1. В Таиланде стоит забыть про вилки. В этой стране поедание еды с помощью вилки — признак дурного вкуса. В крайнем случае, вилкой можно помочь себе положить еду на ложку, но в рот отравлять кусочки вилкой нельзя.

2. В нашей культуре полностью съеденное блюдо означает, что оно вам очень понравилось. А вот в Китае пустая тарелка означает, что еды вам было недостаточно. Лучше оставить чуть-чуть еды на тарелке, чтобы показать, что вы наелись.

3. В Эфиопии можно есть с общей тарелки. Правда, брать еду следует только с того края, который ближе к вам, выбирать кусочки с отдалённой части тарелки — грубость.

4. В Италии не следует просить повара добавить в пиццу сыр. Даже если вы любите, чтобы на пицце был толстенный слой сыра, не намекайте повару на добавку, это может его оскорбить.

5. В Португалии обидеть повара можно, если попросить соль и перец. Каждый кулинар готовит еду по собственному, поэтому, если попросить специи, он решит, что блюдо не получилось.

Почему нужно быть острожным с палочками для еды в Японии, почему на Востоке нельзя есть левой рукой и почему в Грузии надо пить вино быстро? Узнайте из ролика о правилах этикета в других странах.