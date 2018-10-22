Еда, которую не каждый сможет купить

Если вы любите пиццу и постоянно дегустируете новые разновидности, то собирайтесь в Шотландию. Там вам предложат действительно эксклюзивный вариант: пиццу с 24-каратным золотом. Правда, обойдётся удовольствие недёшево: золотая пицца стоит около 4 000 долларов. А какие ещё безумно дорогие продукты можно купить в мире?

1. В нью-йоркском ресторане можно заказать мороженое с золотом. Помимо собственно мороженого в десерте присутсвуют шоколад, цукаты, трюфели, десертная икра из цитрусовых и бренди. Ну а венчает это великолепие золотой листочек. Если вы надумаете попробовать такую сладость, то обратитесь в ресторан за двое суток, чтобы сделать заказ. И не забудьте подготовить несколько тысяч долларов.

2. Самый дорогой торт предлагают на Шри-Ланке. За него придётся заплатить цену, примерно равную стоимости авто. За эти деньги вы получите десерт из ирландского крема, хлопьев и золота. Дополняется тортик бриллиантом.

3. Гурманам, которые не прочь полакомиться фаст-фудом, рекомендуется побывать в Лас-Вегасе и познакомиться с бургером за 4 000 долларов, который подаётся с вином столетней выдержки.

4. Чёрная икра — один из самых дорогих деликатесов, килограмм стоит примерно 30 000 долларов. Не всем нравится этот своеобразный продукт, но настоящие любители икры готовы платить за наслаждение.