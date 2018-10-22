Ещё
Еда, которую не каждый сможет купить
Далее:
Читайте также:
Ещё

Еда, которую не каждый сможет купить 

Рамблер 45 минут назад
Если вы любите пиццу и постоянно дегустируете новые разновидности, то собирайтесь в Шотландию. Там вам предложат действительно эксклюзивный вариант: пиццу с 24-каратным золотом. Правда, обойдётся удовольствие недёшево: золотая пицца стоит около 4 000 долларов. А какие ещё безумно дорогие продукты можно купить в мире?
1. В нью-йоркском ресторане можно заказать мороженое с золотом. Помимо собственно мороженого в десерте присутсвуют шоколад, цукаты, трюфели, десертная икра из цитрусовых и бренди. Ну а венчает это великолепие золотой листочек. Если вы надумаете попробовать такую сладость, то обратитесь в ресторан за двое суток, чтобы сделать заказ. И не забудьте подготовить несколько тысяч долларов.
2. Самый дорогой торт предлагают на Шри-Ланке. За него придётся заплатить цену, примерно равную стоимости авто. За эти деньги вы получите десерт из ирландского крема, хлопьев и золота. Дополняется тортик бриллиантом.
3. Гурманам, которые не прочь полакомиться фаст-фудом, рекомендуется побывать в Лас-Вегасе и познакомиться с бургером за 4 000 долларов, который подаётся с вином столетней выдержки.
4. Чёрная икра — один из самых дорогих деликатесов, килограмм стоит примерно 30 000 долларов. Не всем нравится этот своеобразный продукт, но настоящие любители икры готовы платить за наслаждение.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как сифилис изменил моду42
Как живут известные внуки знаменитостей6
Звезды, которых подозревают в эскорт-услугах
Есть ли смысл в сексе без оргазма
Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой10
Видео
00:32
Волочкова впечатлила фанатов короткой стрижкой
Звёзды
01:00
Пугачева показала, как сын помогает по хозяйству
Звёзды
03:31
Фанаты делают пластику, чтобы походить на звезд
Красота
01:19
Еда, которую не каждый сможет купить
Еда
13:51
Знаменитости, которые не прочь помахать кулаками
Звёзды Психология
04:10
Звезды, поправившиеся до неузнаваемости
Звёзды Здоровье
02:11
Продукты, которые ошибочно хранят в холодильнике
Еда
06:29
Продукты, которые не следует есть на завтрак
Еда
07:49
Странные правила этикета из разных стран
Еда
13:59
Красотки, которые без макияжа выглядят лучше
Красота Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение