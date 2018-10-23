Продукты, которые все моют неправильно

8 продуктов, которые все моют неправильно

Считаете, что причина отравлений кроется только в испорченных продуктах? А вот и нет: зачастую отравиться можно из-за несоблюдения правил гигиены. Ведь, помимо грязи и пыли, на продуктах могут скапливаться бактерии. Конечно, мытье овощей и фруктов под водой помогает избавиться от подобных проблем. Но иногда такой простой манипуляции недостаточно, чтобы полностью избавить продукты от химии и микробов.

В этом списке мы собрали несколько продуктов, для которых необходимо использовать иной подход.

Зелень

Зелень опасна тем, что на ней в большом количестве скапливаются нематоды. Эти организмы могут нанести непоправимый урон организму. И в первую очередь это коснется желудка. Кроме того, нематоды, которые скапливаются в зелени, могут спровоцировать заболевания органов дыхания, нервной системы и даже привести к мышечным и суставным болям.

Как правило, грязь и опасные микроорганизмы скапливаются между листьями зелени, поэтому одного полоскания будет недостаточно. Избавиться от бактерий будет гораздо проще, если поместить зелень в большую емкость с прохладной водой и оставить ее там на 15 минут. Для лучшего эффекта процедуру нужно повторить. Так вся грязь и паразиты гарантировано осядут на дно, а вы будете уверены в том, что зелень не принесет вреда здоровью.

Корнеплоды

Картофель, морковь, свеклу и прочие клубневые овощи многие привыкли просто промывать под проточной водой. Некоторые даже откровенно пренебрегают предварительным мытьем продукта, предпочитая сначала его очистить, а уже потом промыть под водой. Но корнеплоды недостаточно просто промыть водой, ведь на них может содержаться кишечная палочка. Такие овощи нужно мыть несколько по-другому. Вначале их необходимо очистить от остатков земли, для чего овощи нужно залить теплой водой и дать им немного постоять. Как только грязь осядет на дно, с овощей нужно смыть оставшуюся грязь щеткой. А уже после этого овощи необходимо снова промыть сначала теплой, а затем проточной водой.

Лук-порей

Практически все кулинары знают, что в этом продукте самой ценной является его белая часть. А поскольку эта деликатная часть растет под землей, ее необходимо очищать с особой тщательностью. Для этого у лука-порей нужно срезать верхушку и корни, а затем разрезать его вдоль на две части и отправить замачиваться в емкость с теплой водой. В продукте весь песок и грязь в основном скапливаются между листьями, поэтому промывать их следует до тех пор, пока на дне окончательно не исчезнет осадок.

Грибы

Многие считают, что на грибах не может быть кишечной палочки. С одной стороны — это так. Но только в том случае, если они были собраны самостоятельно. А вот, если они были куплены на рынке, не исключена вероятность того, что они могли лежать рядом с теми продуктами, которые были ею заражены. Конечно, можно действовать на свой страх и риск и просто промыть под водой грибы. Но если не хочется получить неприятный осадок в виде болезненных ощущений в области живота, то лучше грибы погрузить до мойки в раствор соли на 2 минуты. Затем грибы нужно будет поместить в дуршлаг и несколько раз промыть под холодной водой.

Острый перец

При работе с острым перцем никогда не будут лишними перчатки. А все потому, что уже при мытье перец выделяет маслянистое вещество капсаицин. Именно он и придает ту самую жгучесть перцу. При попадании на кожу или слизистые оболочки капсаицин может вызвать ожог. Использование перчаток помогает снизить риск такой неприятности. Надевать перчатки необходимо до того момента, когда перец попадет под струю холодной воды и будет тереться щеткой.

Цветная капуста и брокколи

Цветная капуста и брокколи очень популярные овощи, которые используются всеми хозяйками для приготовления разных кулинарных изысков. И ценятся такие овощи за их головку, которая в основном и используется в кулинарии. Но между бороздками соцветий капусты обычно скапливается множество микробов и грязь. Избавиться от них с помощью обычной мойки под водой, конечно же, невозможно. Чтобы их смыть, овощи нужно изначально разделить на соцветия и отправить замачиваться в миску с холодной водой. Оставить там бутоны капусты нужно на пару минут, а после чего их нужно вынуть из миски и промыть уже под струей холодной воды.

Импортные фрукты

Каждая хозяйка должна завести отдельную щеточку для мытья импортных фруктов. Такие продукты всегда обрабатываются специальным воском и парафинами, а также химическими составами для их лучшего хранения. К примеру, тем же дифенилом, который способен вызывать аллергию, тошноту и рвоту, раздражать слизистые оболочки глаз и дыхательные пути. Так что фрукты необходимо тщательно мыть щеткой, но не простой водой, а желательно мыльным раствором. Просто смешайте в емкости мыло с теплой водой и поместите в нее фрукты. Тщательно потрите их щеткой не менее трех минут, и вы гарантировано очистите их от воска, парафинов и прочей химии.

Сухофрукты

Думаете, что сухофрукты не нужно мыть? Не спешите с выводами. Купленные на рынке и в магазинах сухофрукты обязательно следует мыть. Причем сначала их нужно промыть под холодной водой, а затем обязательно обдать кипятком. Зачем это делать? Все дело в том, что производители часто добавляют в сухофрукты консерванты. Именно они и позволяют сухофруктам сохранять свой аппетитный внешний вид и сильно увеличивают их срок хранения.