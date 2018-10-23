Специалисты рассказали, какая «докторская» лучше

Прошел второй этап всероссийского исследования качества "докторской" колбасы. В сообщении Роскачества сказано, что девять из десяти марок "докторской" соответствуют требованиям норм качества и безопасности продукта.

Данное исследование проходило в два этапа. Первый этап прошел в 2017 году. В нем участвовали 30 отечественных марок "докторской" колбасы по всей России. Во втором этапе прошла проверка еще 10 марок "докторской".

Исследователи осуществляли проверку по 70 критериям: проверка на антибиотики, кишечную палочку, посторонние ингредиенты, посторонние генетические материалы и сою.

Оказалось, что самая качественная колбаса в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинской и Саратовской областях, а также в Краснодарском крае. Эксперты были обрадованы тем, что девять марок не только прошли проверку, но и превзошли ожидания Роскачества.

"По итогам исследований, колбаса девяти торговых марок соответствует не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и опережающим стандартам Роскачества", — отмечают исследователи.

Специалисты не нашли в продукте излишние консерванты, стабилизаторы и антибиотики.

"Вся исследованная колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не обнаружены. Нет в образцах и тяжелых металлов, радионуклидов и генно-модифицированных ингредиентов. Согласно результатам испытаний, колбаса производится в стерильных условиях", — заявили эксперты.

По итогам исследования можно сказать, что именно "докторскую" колбасу можно есть, не опасаясь за свое здоровье.