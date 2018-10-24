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Сочетания продуктов, вредящие здоровью
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Сочетания продуктов, вредящие здоровью 

Рамблер 6 часов назад
Если вы вместо полноценного завтрака заглатываете на бегу пару бутербродов с сыром и запиваете их кофе, то будьте готовы к появлению проблем с костями. Кальций, содержащийся в сыре, способствует укреплению костной ткани и положительно влияет на нервную систему, но углеводы из сахара и хлеба и кофе ухудшают его усвояемость. А какие ещё привычные комбинации продуктов на самом деле вредны?
1. Помидоры плюс огурцы. Традиционный салат из помидоров и огурцов — одна из популярнейших закусок. Однако последние исследования показывают, что витамины и питательные вещества, содержащиеся в этих овощах, при совместном употреблении не усваиваются должным образом. От этого в животе может ощущаться покалывание и вздутие.
2. Стейк плюс картошка. Эта комбинация тоже одна из самых частых, такие блюда готовят и дома, и в ресторанах. Но вот для желудка такое сочетание — не лучший вариант, ведь для переваривания крахмала, входящего в состав картофеля, нужна щелочная среда, а для расщепления белков мяса — кислотная. В итоге ни тот, ни другой продукт не перевариваются вовремя, так что не исключено возникновение отрыжки, изжоги и газообразования.
Почему нельзя сочетать макаронные изделия и фарш, стоит ли закусывать пиво солёными орешками, как вредят молочные коктейли с ананасами и бананами? Узнайте об этом из ролика.
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