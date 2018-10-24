Чем опасна еда, разогретая в микроволновке

Микроволновая печь — это популярный бытовой прибор, которым пользуются в современной жизни многие люди. Его принцип работы заключается в прямом воздействии на разогреваемые продукты микроволнового излучения. В ходе проведенных исследований ученые подтвердили тот факт, что СВЧ-печи оказывают вред здоровью человека. Чем же опасен данный бытовой прибор? Почему разогретая в нем пища считается вредной?

В 70-х годах власти СССР запретили использование микроволновок. После распада Советского Союза запрет был снят, после чего люди вновь начали пользоваться данным оборудованием. Глобальное исследование в 1992 году провели американцы. В эксперименте принимало участие 16 добровольцев. 8 человек в течение некоторого времени питались едой из СВЧ-печи, а остальные — приготовленной традиционным методом. После этого участники исследования сдали кровь на анализ. Выяснилось, что у людей, которые употребляли еду из микроволновки, произошли значительные изменения. У них снизился уровень гемоглобина и повысился показатель холестерина в крови. Именно по этим причинам ученые пришли к выводу, что пища, приготовленная в СВЧ-печи, оказывает деструктивное воздействие на организм человека.

сырым молоком;

пастеризованным молоком;

молоком, разогретым традиционным методом;

молоком, приготовленным в микроволновой печи;

сырыми овощами;

овощами, приготовленными в СВЧ-печи;

замороженными овощами, которые размораживались в микроволновке. Ученая Ханс Ульрих Хертел и один из работников Лозаннского Университета провели исследования в Швейцарии. Результаты были опубликованы в издании «Франц Вебер» в 1991 году. В статье речь шла о том, что пища из микроволновки оказывает деструктивное воздействие на кровь. Доктор Хертел заявила, что СВЧ-печи провоцируют изменение питательного состава веществ в еде. Участники эксперимента питались следующими продуктами:

Перед и после употребления вышеперечисленных продуктов питания люди сдавали кровь. В ходе эксперимента выяснилось, что пища из микроволновки способствует сокращению гемоглобина и изменению состава холестерина по отношению HDL и LDL. Ученые также обнаружили, что у людей, которые питались едой из СВЧ-печи, увеличилось количество белых кровяных клеток. Все вышеперечисленные показатели являются признаком дегенерации.

Российские ученые также провели исследования, результаты которых были опубликованы в «Atlantis Raising Educational Center». В ходе эксперимента специалисты нашли во всей еде, приготовленной в микроволновке, канцерогенные вещества. Было выявлено, что приготовление в микроволновке мяса может сформировать опасный канцероген d Nitrosodienthanolamines. Некоторые аминокислоты, содержащиеся в молочной продукции, преобразовываются в канцерогены. А в состав размороженных в микроволновой печи овощей и фруктов может входить канцероген glucoside galactoside. При воздействии микроволн питательность еды снижается на 60-90%.