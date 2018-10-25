Кофейная культура: как напиток повлиял на искусство

Сегодня — эспрессо, вчера — латте, двести лет назад — просто "кофий". Эта многовековая привычка не только плотно вошла в нашу повседневную жизнь, но и сформировала целый ряд образов в мировом искусстве.

Ещё во времена Пушкина его чудесный ароматный вдохновлял поэтов на создание стихов. Строки, восхваляющие нектар бодрости, можно найти у Кюхельбекера:

"Пусть другие громогласно Славят радости вина: Не вину хвала нужна! Жар, восторг и вдохновенье Грудь исполнили мою — Кофе, я тебя пою. "

И если напиток был возлюбленным среди аристократов, то уральские казаки, напротив, до последнего противостояли натиску «бусурманского пойла».

В 19 веке Владимир Даль , отправившись в фольклорную экспедицию, сумел добыть несколько пословиц о напитке: «Чай проклят на трех соборах, а кофе на семи», «Картошка проклята, чай двою проклят, табак да кофе трою», «Кто кофе пьет, того Бог убьет».

Впрочем, сегодня нет на свете человека, который бы не включил напиток в список своих лучших друзей. Кофейная гуща так давно разлилась по венам нашего общества, что вскормила целое поле произведений мировой классики. В их число входит барочная «Кофейная кантата», написанная в 18 веке австрийским композитором Иоганном Себастьяном Бахом.

Фактически, она представляет собой первую в мире рекламу напитка: заказ написать произведение поступил музыканту от владельца крупного кофейного дома. Бах, большой фанат чёрного «элексира жизни», имел несколько причудливых ритуалов, связанных с его заваркой: например, он всегда заваривал ровно 60 зёрен на чашку.

Когда два увлечения композитора совпали в одной работе, результат не заставил себя ждать: вскоре репертуар пополнила маленькая музыкальная комедия.

Кофе сумел докричаться не только до Баха. Родитель музы не раз общался с такими гениями живописи, как Поль Сезанн Эдвард Хоппер , а в недавнем времени прославился как один из художественных материалов. С 2010 года Кофе-арт, или рисование на холсте кофейной гущей, получил широкое распространение благодаря YouTube.

Однако эта практика не нова: ещё Виктор Гюго вдохновлялся на создание «кофейных картин». Автор выдающихся литературных произведений, по всей видимости, был одарён и в живописи: сегодня его работы висят в Лувре.

На этом многовековый вклад кофе в изобразительное искусство не заканчивается: путешествуя по миру, можно обнаружить скульптуры в виде огромного зерна или чашки.

Въедливый кофейный след остался и в литературе: сегодня можно насчитать невероятное количество книг, посвящённых напитку, среди авторов которых отметилась и Макс Фрай . Её «Кофейная книга» содержит любимые рецепты писательницы, приправленные щепоткой остроумия. Без этого ингредиента не обошёлся и фильм «Кофе и сигареты» Джима Джармуша . Картина давно стала культовой, снова прославив крепкий бодрящий напиток.

Увы, отблагодарить неодушевленный предмет за все эти достижения невозможно: ключи от города или грамоту почётного гражданина не удержат никакие метафизические лапки. Но, может, однажды вы тоже станете гением, который прославит кофе в своих одах?