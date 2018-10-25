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8 продуктов с высоким содержанием калия
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8 продуктов с высоким содержанием калия 

Fiteria 3 часа назад
Фото: Fiteria
Средняя дневная норма калия составляет 2 грамма, именно такое количество должно ежедневно поступать с питанием. Недостаток калия в организме приводит к слабости и головокружениям, повышению пульса и судорогам.
Лучшим источником магния принято считать бананы, в одном банане содержится 350-400 мг элемента.
Если диета не позволяет получать калий из бананов по причине их высокой калорийности, или ты не любишь бананы, то в качестве источника калия подойдут другие продукты. Эти восемь продуктов содержат больше калия, чем бананы, также они обладают другими преимуществами — высокое количество клетчатки, витамины и минералы.

Батат

В одном запеченном корнеплоде будет содержаться 542 мг калия, сладкий картофель доступен круглогодично и уместен практически для любой из систем питания. Это самый полезный и вкусный из гарниров.

Авокадо

Всего лишь в половинке авокадо будет содержаться 487 мг калия, сложно найти более универсального продукта, этот фрукт сочетается с любыми продуктами. Помимо калия и клетчатки авокадо содержит полезные жиры, необходимые для похудения и управления чувством голода.

Курага

Для того, чтобы получить 430 мг калия, нужно съесть шесть ягодок кураги. Сушеные абрикосы можно добавить в кашу на завтрак или съесть между приемами пищи, как полезный и сытный перекус.

Белая фасоль

В стакане белой фасоли присутствует 541 мг калия, а также очень много пищевых волокон и растительного белка. Фасоль используется для приготовления супов и хумуса, добавления в салаты и мясные блюда.

Черная фасоль

В черной фасоли не меньше пищевых волокон, чем в белой, а содержание калия значительно выше — 739 мг на стакан. Консервированная черная фасоль сохраняет свои свойства, это повод всегда иметь под рукой готовый для употребления полезный продукт.

Йогурт

Стандартная порция натурального йогурта объемом около стакана будет содержать не менее 580 мг калия. Самым полезным будет йогурт с низким содержанием жира, но не обезжиренный, он подходит в качестве завтрака или легкой закуски.

Томатная паста

Самый концентрированный источник калия, на четверть стакана томатной пасты приходится 669 мг калия. Таким образом, томатная паста — это способ не только улучшить вкус блюд, но и получить нужное количество ценного минерала.

Шпинат

В порции шпината объемом в стакан присутствует 839 мг калия, в нем присутствует множество других витаминов и минералов. Шпинат добавляют в смузи, салаты и другие блюда, он отлично сочетается с белой фасолью и чесноком.
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