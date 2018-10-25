Бананы, кефир и другая еда, от которой можно опянеть

Если вы услышите от кого-то утверждение «за всю жизнь капли алкоголя в рот не брал (а)», не верьте: даже если человек не употреблял никаких алкогольных напитков, алкоголь он получал в виде еды.

Квас, Кумыс, Кефир

Есть ряд продуктов, в составе которых алкоголь присутствует всегда. Достаточно в жаркий летний день полакомиться окрошкой — и рост промилле в крови вам обеспечен. А дело — в квасе, который является продуктом брожения, а следовательно, без содержания спирта — пусть и в микроскопических долях — кваса не бывает. В зависимости от изготовителя и наименования кваса один его стакан может содержать от 0,15 до 0,3% этилового спирта.

То же самое можно сказать о молочных продуктах, которые готовятся исключительно методом брожения. Самые известные — кефир, кумыс, айран, тан.

Соевый соус

Сегодня очень популярна восточная кухня: японская, китайская, корейская. Основу ее составляет соевый соус. Это тоже продукт брожения. Чтобы его приготовить, сою долго выпаривают, добавляют пшеницу, соль, а потом в специальных емкостях она долго бродит. В обычном правильно приготовленном соевом соусе процент алкоголя составляет от полутора до двух процентов. Надо ли говорить, что популярные сегодня суши, роллы и еще множество блюд восточной кухни подаются нам приправленными алкоголем. А бульон корейского кукси (что-то подобное лагману) вообще немыслим без добавления хорошей порции сои.

Бананы

Подстерегает алкоголь и любителей фруктов. Чем слаще фрукт, тем больше в нем будет алкоголя, стоит только плоду перезреть. Во многом это касается бананов, так как в них содержится много сахара. Пять перезревших бананов — это маленькая бутылка пива, содержащая 10 грамм этанола. Если взрослый мужчина съест примерно 20 средних перезревших бананов, за руль ему уже не сесть — будут нарушены и речь, и координация.

Плоды боярышника и шиповника

Те, кто имеет проблемы с сердцем, часто вместо кофеинсодержащих напитков (кофе, чай) заваривают себе плоды боярышника и шиповника. По мнению кардиологов, это оказывает успокаивающее действие на нервную систему человека и укрепляет сердечно-сосудистую. Однако оба плода содержат до 5 процентов спирта (отсюда и успокаивающий эффект). Ученые обнаружили, что, к примеру, скворцы и дрозды, которые на протяжении сотен лет питались плодами этих кустарников, выработали в организме фермент алкогольдегидрогеназу, который помогает им не пьянеть. Причем этот фермент у птиц намного сильнее человеческого. Как поясняют ученые, если бы скворец достиг размеров человека, со своим уровнем алкогольдегидрогеназы он мог бы каждые пять минут выпивать бутылку пива и не пьянеть.

Соленья

«Мировым закусоном» называют в одном из популярных фильмов квашеную капусту и бочковые огурцы и помидоры. Понимаете, о чем речь? В данном случае крепкий алкоголь закусывают менее крепким, потому что и капуста, и огурцы с помидорами в бочках — продукт окисления и брожения. Как, впрочем, и грузди, если они засаливаются способом квашения. Простоявшая в прохладном светлом месте банка с подсоленными грибами начинает бродить, отчего грибы остаются хрустящими и на вкус похожи на бочковые овощи.

Конфеты и печенье

Еще одна категория блюд, в которые алкоголь добавляют намеренно, для улучшения вкусовых качеств. Это практически все виды шоколадных конфет, торты с коньячной или ликерной пропиткой, ромовая баба, которая вообще не готовится без добавления ликеров «Амаретто».

Если в песочное тесто вместо воды добавить одну–две ложки крепкого алкоголя, тесто от этого будет более нежным и хрустящим.

Сырное фондю и мороженое

Любители сырного фондю знают, что алкоголь удерживает сыр от сворачивания, отчего блюдо становится только вкуснее. А совсем немного алкоголя в мороженом снизят температуру его замерзания, отчего даже после морозильной камеры оно будет эластичным.

Леденцы

Пусть небольшую, но все же долю алкоголя вы получите, употребив ментоловый леденец «Холлс» — 0,1 промилле, вишню с коньяком — 0,4 промилле, апельсин (любой, необязательно перезревший) — 0,17 промилле, чуть постоявший в тепле фруктовый сок — 0,4 промилле, черный хлеб с колбасой — 0,2 промилле.

В Минске проводился эксперимент по определению алкоголя в крови с помощью алкотестера после употребления обычных видов еды. Несмотря на то что в крови алкоголь был, алкотестер не показал его после бокала безалкогольного пива, кваса, кефира, нескольких фруктов и конфет. Но если безалкогольного пива выпить несколько банок, а кефира или сока — литр и больше, то алкотестер обязательно это выявит.