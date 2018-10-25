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Куда сходить: новое сезонное меню в «Тануки»
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Куда сходить: новое сезонное меню в «Тануки» по рецептам старожилов легендарного рынка Цукидз 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: Пресс-служба Тануки
В «Тануки» — новое сезонное меню от концептуального бренд-шефа Олега Чакряна. Гавайский поке, итальянская брускетта с лососем и крабом, японская кухня в тайском прочтении — много смелых идей и неожиданных сочетаний для тех, кто любит пробовать новое и необычное.
Главная тема сезонного меню — паназиатская кухня и модные кулинарные хиты. Редакция Рамблера поговорила с его автором — бренд-шефом «Тануки» Олегом Чакряном, который некоторое время прожил в Стране восходящего солнца, набираясь знаний у поваров рынка Цукидзи и интересуясь старинными книгами, в которых можно найти тонкости и секреты, передающиеся из поколения в поколение. Базой для контрастных и причудливых сочетаний, которых немало в новом меню, служит домашняя японская кухня: именно благодаря этой простой классической основе еда, приготовленная с учетом модных тенденций, и приобретает тонкие оттенки ароматов и вкусов.
Первым делом мы, конечно, отведали роллы. Интересны все пять новинок, но нам особо понравились «Хаппо ролл» (креветки с опаленным лососем и тамаго в соусе «Понзу», 395 р.) и «Чили тай ролл» (креветки и лосось с тайским медом, мягким сыром, кунжутом и авокадо, 395 р.).
Из закусок посоветуем креветки васаби с рисовыми чипсами «Эби чиппу» и веганский «Манго сарада» (375 р.) со свежим фенхелем, спаржей, ломтиками авокадо и манго под кунжутным маслом.
Что касается горячего, нам понравилась пряная и нежная курица карри с рисом и кунжутным маслом под фирменным соусом «Яки тори» (375 р.). Если же вы интересуетесь корейской кухней, закажите лапшу кукси с креветками, шампиньонами и курицей под соусом «Пад тай» (350 р.).
Для тех, кто ходит в «Тануки» отмечать дни рождения, повышения, ну или просто хорошо посидеть, отметим обновления в барной карте: новые коктейли (в том числе с саке и васаби), три согревающих пунша (мандариновый, вишневый и абрикосовый), четыре новых глинтвейна. Что же касается безалкогольного раздела, тот тут среди наших любимцев — галангал с ежевикой и смузи «Черника — миндаль» и «Фисташки — манго».

Наш выбор для идеального вечера

Поке с лососем 375 ₽

Пресс-служба Тануки
Лосось, чука и авокадо на рисе под соусом «Ажи амарильо».

Курай ролл 360 ₽

Пресс-служба Тануки
Лосось с угрём, мягким сыром и кунжутом с острым соусом.

Салат Сифудо Сетзу 425 ₽

Пресс-служба Тануки
Зелёный микс с креветкой, морским гребешком и кальмарами под цитрусовым соусом.

Кани пан 375 ₽

Пресс-служба Тануки
Брускетта с лососем, крабом, сыром, авокадо и кунжутом под соусом из манго.

Эби чиппу 375 ₽

Пресс-служба Тануки
Креветки васаби с рисовыми чипсами и миндальной стружкой.

Лапша пад тай 350 ₽

Пресс-служба Тануки
Лапша кукси с креветками, шампиньонами и курицей в соусе «Пад тай».

Киви-сельдерей 360 ₽

Пресс-служба Тануки
В состав напитка входят: киви, яблоко, сельдерей, персик, лимонный фреш.

Воздушный грейп 390 ₽

Пресс-служба Тануки
В состав этого алкогольного коктейля входят: джин, грейпфрут, сок лайма. Кроме того, бокал украшен съедобной сахарной ватой.
Рестораны сети «Тануки» это отличное место для приятного отдыха: как для семейного так и романтического. Здесь следят за трендами и не боятся экспериментировать. Визит в «Тануки» — больше, чем просто поход в ресторан. Это возможность приятно провести время, попробовать что-то новое, получить яркие впечатления.
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Чтобы получить подарок, оформите заказ на доставку от 1000 рублей на территории РФ и введите промокод NEW в специальное поле на сайте tanuki.ru или в мобильном приложении «Тануки». Срок действия промокода — до 16 ноября 2018 г. включительно. Спецпредложение не суммируется с предложениями по другим акциям. Ознакомиться с меню можно на официальном сайте ресторана https://www.tanuki.ru/menu/filter/marker/new/
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