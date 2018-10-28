5 быстрых ужинов за 30 минут для всей семьи

Во время рабочей недели непросто найти время для того, чтобы готовить сложные блюда. При этом хочется питаться вкусно и разнообразно. Предлагаем 5 ужинов, которые вы сможете сделать буквально за полчаса.

1. Куриная грудка в соевом соусе Вам понадобится:

Куриное филе — 400 — 500 г

Соевый соус — по вкусу

Чеснок — по вкусу

Апельсин — по вкусу

Любая крупа — на гарнир

Приготовление:

Нарежьте некрупными кубиками куриное филе. Измельчите чеснок, смешайте его с соевым соусом и оставьте мариноваться на 5-10 минут. После этого налейте на сковородку немного растительного масла, выложите грудку и готовьте её под крышкой примерно 15 минут, периодически помешивая. Можно добавить несколько долек апельсина. В качестве гарнира отлично подойдёт рис, гречка, кус-кус или салат из помидоров, огурцов и зелени.

2. Треска в сметане с картофельным пюре

Филе трески — 500 г (из расчета 100 г на порцию)

Сметана нежирная (15%) или сливки — 50 г

Картофель — 400 — 500 г

Специи для рыбы — по вкусу

Лук — по вкусу

Соль, перец — по вкусу Вам понадобится:

Приготовление:

Нарежьте филе на небольшие куски. Затем налейте немного оливкового масла на раскалённую сковороду и обжаривайте филе с солью и перцем в течение 5 минут. Лук нарежьте кольцами и добавьте к рыбе, обжаривая их ещё несколько минут. После этого добавьте сметану или сливки и тушите рыбу в течение 15 минут. На гарнир приготовьте картофельное пюре. Подавайте со свежими овощами.

3. Ризотто с креветками

Креветки — 500 — 700 г

Рис — 200 — 300 г (можно использовать порционные пакетики)

Помидоры — 2 — 3 шт.

Соль, красный перец чили — по вкусу Вам понадобится:

Приготовление:

На сковородку налейте оливковое масло, выложите предварительно очищенные креветки, добавьте чеснок, соль, немного красного перца чили и мелко нарезанные помидоры. Обжаривайте получившуюся смесь около 10 минут. Отварите рис, добавьте его в сковородку к креветкам и тушите всё вместе ещё минут пять. Ужин готов!

4. Паста с мясными фрикадельками в томатном соусе

Спагетти — 250 г

Фарш — 400 — 500 г (говяжий или смешанный — по вкусу)

Томатное пюре — 200 — 250 г (можно заменить 4 ст. л. томатной пасты)

Болгарский перец — 1 шт.

Соль, перец, специи для мяса и зелень — по вкусу

Сыр — для украшения Вам понадобится:

Приготовление:

Добавьте в фарш соль, перец, специи и зелень, хорошо перемешайте, а затем скатайте фрикадельки. Возьмите форму для духовки, и, смазав дно небольшим количеством оливкового масла, выложите фрикадельки. Добавьте к ним нарезанный болгарский перец. Далее залейте мясные «шарики» томатным пюре (если вы используете томатную пасту, разведите её небольшим количеством воды). Поставьте форму в духовку, разогретую до 250°С, и оставьте на 20 минут. Тем временем отварите спагетти. За пять минут до готовности аккуратно перемешайте фрикадельки и снова поставьте в духовку. В готовое блюдо добавьте спагетти, аккуратно соединив все части, и посыпьте пасту тёртым сыром. Блюдо готово.

5. Овощное рагу с грибами

Кабачки — 2 шт.

Шампиньоны — 500 — 600 г

Сладкий болгарский перец — 3 шт.

Лук — 2 — 3 шт.

Морковь — 1 шт.

Помидоры — 2-3 шт. (или 300 г томатного пюре / 3-4 ст. л. томатной пасты)

Соль, перец — по вкусу

Приправы для овощей — по вкусу Вам понадобится:

Приготовление:

Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими ломтиками. С кабачков снимите шкурку и нарежьте их кубиками. Мелко нашинкуйте лук и натрите морковь на тёрке, болгарский перец нарежьте кубиками или соломкой. Затем налейте на сковороду немного растительного масла, обжарьте лук и морковь. После этого, добавив к ним болгарский перец, продолжайте обжаривать овощную смесь 2-3 минуты, периодически помешивая. Затем опустите на сковороду грибы и обжаривайте все ингредиенты ещё 2-3 минуты. Выждав указанное время, добавьте кабачки, не забывая помешивать овощи до равномерного прожаривания.

В последнюю очередь добавьте в рагу помидоры или томатное пюре (если вы используете томатную пасту, предварительно разведите её в небольшом количестве воды). Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу и доведите смесь до кипения. Далее перемешайте и, убавив огонь до минимума, тушите блюдо ещё минут 10-15, время от времени помешивая овощи. Рагу готово!