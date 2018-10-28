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5 быстрых ужинов за 30 минут для всей семьи
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5 быстрых ужинов за 30 минут для всей семьи 

Детстрана.ру 7 часов назад
Фото: Детстрана.ру
Во время рабочей недели непросто найти время для того, чтобы готовить сложные блюда. При этом хочется питаться вкусно и разнообразно. Предлагаем 5 ужинов, которые вы сможете сделать буквально за полчаса.

1. Куриная грудка в соевом соусе

  • Вам понадобится:
  • Куриное филе — 400 — 500 г
  • Соевый соус — по вкусу
  • Чеснок — по вкусу
  • Апельсин — по вкусу
  • Любая крупа — на гарнир
Приготовление:
Нарежьте некрупными кубиками куриное филе. Измельчите чеснок, смешайте его с соевым соусом и оставьте мариноваться на 5-10 минут. После этого налейте на сковородку немного растительного масла, выложите грудку и готовьте её под крышкой примерно 15 минут, периодически помешивая. Можно добавить несколько долек апельсина. В качестве гарнира отлично подойдёт рис, гречка, кус-кус или салат из помидоров, огурцов и зелени.

2. Треска в сметане с картофельным пюре

Вам понадобится:
  • Филе трески — 500 г (из расчета 100 г на порцию)
  • Сметана нежирная (15%) или сливки — 50 г
  • Картофель — 400 — 500 г
  • Специи для рыбы — по вкусу
  • Лук — по вкусу
  • Соль, перец — по вкусу
Приготовление:
Нарежьте филе на небольшие куски. Затем налейте немного оливкового масла на раскалённую сковороду и обжаривайте филе с солью и перцем в течение 5 минут. Лук нарежьте кольцами и добавьте к рыбе, обжаривая их ещё несколько минут. После этого добавьте сметану или сливки и тушите рыбу в течение 15 минут. На гарнир приготовьте картофельное пюре. Подавайте со свежими овощами.

3. Ризотто с креветками

Вам понадобится:
  • Креветки — 500 — 700 г
  • Рис — 200 — 300 г (можно использовать порционные пакетики)
  • Помидоры — 2 — 3 шт.
  • Соль, красный перец чили — по вкусу
Приготовление:
На сковородку налейте оливковое масло, выложите предварительно очищенные креветки, добавьте чеснок, соль, немного красного перца чили и мелко нарезанные помидоры. Обжаривайте получившуюся смесь около 10 минут. Отварите рис, добавьте его в сковородку к креветкам и тушите всё вместе ещё минут пять. Ужин готов!

4. Паста с мясными фрикадельками в томатном соусе

Вам понадобится:
  • Спагетти — 250 г
  • Фарш — 400 — 500 г (говяжий или смешанный — по вкусу)
  • Томатное пюре — 200 — 250 г (можно заменить 4 ст. л. томатной пасты)
  • Болгарский перец — 1 шт.
  • Соль, перец, специи для мяса и зелень — по вкусу
  • Сыр — для украшения
Приготовление:
Добавьте в фарш соль, перец, специи и зелень, хорошо перемешайте, а затем скатайте фрикадельки. Возьмите форму для духовки, и, смазав дно небольшим количеством оливкового масла, выложите фрикадельки. Добавьте к ним нарезанный болгарский перец. Далее залейте мясные «шарики» томатным пюре (если вы используете томатную пасту, разведите её небольшим количеством воды). Поставьте форму в духовку, разогретую до 250°С, и оставьте на 20 минут. Тем временем отварите спагетти. За пять минут до готовности аккуратно перемешайте фрикадельки и снова поставьте в духовку. В готовое блюдо добавьте спагетти, аккуратно соединив все части, и посыпьте пасту тёртым сыром. Блюдо готово.

5. Овощное рагу с грибами

Вам понадобится:
  • Кабачки — 2 шт.
  • Шампиньоны — 500 — 600 г
  • Сладкий болгарский перец — 3 шт.
  • Лук — 2 — 3 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Помидоры — 2-3 шт. (или 300 г томатного пюре / 3-4 ст. л. томатной пасты)
  • Соль, перец — по вкусу
  • Приправы для овощей — по вкусу
Приготовление:
Шампиньоны промойте и нарежьте тонкими ломтиками. С кабачков снимите шкурку и нарежьте их кубиками. Мелко нашинкуйте лук и натрите морковь на тёрке, болгарский перец нарежьте кубиками или соломкой. Затем налейте на сковороду немного растительного масла, обжарьте лук и морковь. После этого, добавив к ним болгарский перец, продолжайте обжаривать овощную смесь 2-3 минуты, периодически помешивая. Затем опустите на сковороду грибы и обжаривайте все ингредиенты ещё 2-3 минуты. Выждав указанное время, добавьте кабачки, не забывая помешивать овощи до равномерного прожаривания.
В последнюю очередь добавьте в рагу помидоры или томатное пюре (если вы используете томатную пасту, предварительно разведите её в небольшом количестве воды). Посолите, поперчите, добавьте специи по вкусу и доведите смесь до кипения. Далее перемешайте и, убавив огонь до минимума, тушите блюдо ещё минут 10-15, время от времени помешивая овощи. Рагу готово!
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