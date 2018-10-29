Назван продукт, помогающий сжигать калории во сне

Американские ученые в ходе экспериментов обнаружили продукт, способный сжигать калории во время сна, сообщают «Аргументы Недели».

Продукт, который практически у каждого есть в холодильнике, положительно влияет на обмен веществ. Специалисты из университета штата Флорида рекомендуют за 30-60 минут до сна съедать небольшую порцию творога. Оказывается, белок также в лучшую сторону меняет качество мышц.

В эксперименте приняли участие добровольцы от 20 лет.

Ученые отмечают, что к такому эффекту приводит казеин, который содержится в продукте и налаживает подачу в организм нужного количеств аминокислот. Кроме того, во время пищеварения организм начинает расходовать больше энергии, поэтому они сжигаются даже во сне.