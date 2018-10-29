Назван продукт, помогающий сжигать калории во сне 

Американские ученые в ходе экспериментов обнаружили продукт, способный сжигать калории во время сна, сообщают «Аргументы Недели».
Продукт, который практически у каждого есть в холодильнике, положительно влияет на обмен веществ. Специалисты из университета штата Флорида рекомендуют за 30-60 минут до сна съедать небольшую порцию творога. Оказывается, белок также в лучшую сторону меняет качество мышц.
В эксперименте приняли участие добровольцы от 20 лет.
Ученые отмечают, что к такому эффекту приводит казеин, который содержится в продукте и налаживает подачу в организм нужного количеств аминокислот. Кроме того, во время пищеварения организм начинает расходовать больше энергии, поэтому они сжигаются даже во сне.
Ранее биологи МГУ назвали новый плюс низкокалорийной диеты. Снижение количества калорий не только улучшает здоровье сердца и сосудов, что было известно ранее, но и значительно снижает возможность развития тяжелых заболеваний почек.