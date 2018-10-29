В Таллине — есть!

В столице Эстонии с 1 по 7 ноября пройдет Таллинская ресторанная неделя, удобнейшим образом совпадающая с нашими длинными праздничными выходными.

Время для Таллинской недели ресторанов выбрано ну просто идеальное для российских путешественников. Она проходит с 1 по 7 ноября. А у нас, как вы помните, с 3 по 5 ноября три выходных подряд по случаю Дня народного единства.

Туристы, готовые использовать их как повод для мини-отпуска, выбирают маршруты, куда можно быстро и легко добраться. На ночном поезде, на междугороднем автобусе (такие ходят между Москвой и Таллином) либо на своем авто. Перелет тоже короткий, всего час. Из Санкт-Петербурга, Пскова, Новгорода еще ближе и проще. Впрочем, это вы и сами знаете, если любите такие вот короткие путешествия на выходные.

Так что давайте про саму Таллинскую неделю ресторанов . В 2018 году она проходит в пятый раз. Идею придумали в Союзе рестораторов Эстонии. Там уверены: таллинские рестораны ничуть не хуже, чем в признанных гастрономических столицах. Тем более что северная кухня сейчас в тренде. Как и сезонность блюд и продуктов. А многие блюда, которыми угощают во время ресторанной недели, приготовлены из местных продуктов, причем именно сезонных, осенних.

В проекте в этом году участвует 61 ресторан. Участники составили сеты (то есть готовые меню) для обеда и ужина из тех блюд, которые лучше всего отражают вкусы и, если хотите, философию шеф-повара и ресторана. Цены гуманные: обед за 10 или 15 евро, ужин за 20 или 30 евро. Это за два либо три блюда.

Я вам чуть-чуть процитирую, но немного. Ибо сразу хочется бежать на кухню и что-то похожее готовить. Либо билет на самолет покупать — мне в Таллин, пообедать, срочно!

… Крем из козьего сыра с хутора Каламатси, cалат из красной смородины и свеклы, чипс из овсянки.

…Зажаренное филе оленя с гранатом, красной капустой и соусом из можжевеловой ягоды.

…Филе оленя с острова Сааремаа, сушёная малина, обжаренный топинамбур, крем из печёного лука, листья шпината.

…Чесночное мороженое на яблочной подушечке со свежей клубникой, медовым чесноком и карамелью из маракуйи.

— Осень — это тыква во всех вариантах, брусника, картошка, топинамбур, свекла. Все, что у нас растет! И еще сыр и молочные продукты, — делится с читателями «КП» Илона Кбеян, глава московского представительства Центра развития туризма Эстонии. — Повара наши очень изобретательные. Мое любимое блюдо — жареная капуста. Звучит просто, но это так вкусно, что не передать. Капуста не рубится, кочан режется на дольки, что дальше повара с ними делают, не знаю, но вкуснота получается невероятная! Обязательно попробуйте булочку с кардамоном и булочку с корицей. Кстати, недавно вышел гастрономический путеводитель по Эстонии на русском языке. Если вы настроены серьезно знакомиться с нашей кухней, стоит его почитать. Что касается цен в эстонских ресторанах, то москвичей они точно не шокируют. Разумеется, можно найти заведения и демократичные, и подороже.

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Для тех, кто поедет в Эстонию не на ноябрьские праздники, а на новогодние каникулы, Илона Кбеян тоже дает рекомендации по части гастрономии:

— Тушеная квашеная капуста, кровяная колбаса, запеченная картошка со свининой, варенье из брусники — без этого наше Рождество и Новый год не проходят. А в феврале уже в другом эстонском городе — в Тарту — проходит гастрономический праздник Tasty Tartu.