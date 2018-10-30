Росконтроль назвал марки опасного творога

Независимая экспертная организация "Росконтроль" провела собственные исследования, в ходе которых выяснилось, какой творог лучше обойти стороной во время похода за покупками.

Для своей экспертизы специалисты купили творог 9% жирности от производителей "Останкинское", "Милава", "Домик в деревне", "Простоквашино", "Дмитровский молочный завод", "Коровка из Кореновки" и "Искренне Ваш".

В итоге оказалось, что ни один творог не соответствует стандартам качества. Эксперты рассказали, на что они обратили особое внимание.

Во-первых, продукты не соответствуют своему наименованию. Все потому что они содержали крахмал, а это недопустимо в составе творога. Молочнокислых бактерий оказалось в разы меньше допустимой минимальной нормы. Также во многих из них оказался растительный жир.

Все рекорды недоброкачественности побила марка "Милава". В твороге было высокое содержание дрожжей. Эксперты отметили, что творог имеет химический привкус. Были найдены несоответствия в маркировке и крахмал.

К сожалению, шесть продуктов из семи оказались фальсификатом. Ко всему прочему, в твороге марок "Останкинское", "Искренне Ваш", "Милава" и "Дмитровский молочный завод" было выявлено большое количество плесени.

"В крахмале как таковом ничего опасного или вредного нет. Но в составе натуральных молочных продуктов он не должен использоваться как немолочный компонент. Обычно производители добавляют его для придания продукту густоты и, естественно, не указывают в составе. Также крахмал позволяет замаскировать не слишком качественное исходное сырье. В результате мы получаем ненатуральный продукт, пищевая ценность которого существенно отличается от ожидаемой. ", — рассказал руководитель аналитического бюро Андрей Мосов.

Зато, ни в одном образце не оказалось антибиотиков. Но исследователи не стали рекомендовать протестированную ими продукцию.