Специалисты рассказали об опасном хлебе

Сегодня на полках магазинов можно найти самый разнообразный хлеб: от дорогого безглютенового, до привычного нам нарезного батона.

В классическом рецепте хлеба используются только натуральные ингредиенты, без всяких примесей. Но в дорогих и дешевых батонах периодически находят опасные добавки.

Специалисты портала Life разобрались, что можно найти в хлебе помимо допустимых компонентов. Исследователи рассказали, что для пышности хлебобулочных изделий нередко используется бромат калия (Е924а). Такая добавка позволяет сделать вкусную булочку даже из муки самого низкого качества. Цена такого изделия будет низкой и привлекательной для покупателя.

Бромат калия не единственное опасное вещество, которое можно встретить в обычном хлебе. Для отбеливания муки и придания тесту эластичности в него добавляют азодикарбонамид (Е927а). В 2008 году было запрещено использовать это вещество, так как оно провоцирует болезни дыхательных путей, аллергию и астму.

Для продления срока годности продукта используется консервант кальция пропионат (Е282). Чаще всего эта добавка используется для приготовления лаваша и лепешек. Побочные действия от этого ингредиента начинаются после накопительного эффекта. Он вызывает головные боли.

Также вместо сливочного масла нередко используется маргарин, который способствует развитию ожирения, атеросклероза и повышают риск возникновения инсультов и инфарктов.

Выбрать хлебобулочное изделие правильно довольно сложно. Чтобы найти хороший хлеб в магазине, нужно посмотреть на его состав. Нормальный батон не трескается, при давлении на него быстро восстанавливает форму и не сминается. От хорошего хлеба не должен исходить затхлый запах. Это его главное отличие от некачественной продукции.