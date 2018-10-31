Знаменитые вегетарианцы и мясоеды

Некоторое время назад вегетарианство вошло в моду. О приверженности к растительной пище стали громко заявлять известные личности, при этом упирая на то, что отказ от мяса помогает им сохранять не только здоровье и но и цветущий внешний вид и молодость. Действительно ли это так? Давайте сравним любителей мяса и тех, кто выбирает исключительно растительные продукты, и посмотрим, как вегетарианство сказывается на внешности и позволяет ли растительная еда отодвинуть старость.

1. Певица Валерия, вегетарианка, и актриса Ольга Кабо, мясоед. Обеим 50 лет.

2. Актриса Натали Портман, веган, и певица Кристина Агилера, мясоед. Обеим 37 лет.

3. Актёр Брэд Питт, вегетарианец, и актёр Николас Кейдж, мясоед. Обоим 54 года.

4. Актриса Мишель Пфайфер, вегетарианка, и актриса Шэрон Стоун, мясоед. Обеим 60 лет.

5. Модель Кристи Бринкли, вегетарианка, и актриса Кэтрин О’Хара, мясоед. Обеим 64 года.

6. Актёр Джаред Лето, вегетарианец, и актёр Бен Аффлек, мясоед. Обоим 46 лет.

7. Певица Дженнифр Лопес, вегетарианка, и актриса Кейт Бланшетт, мясоед. Обеим 49 лет.