Почему ни в коем случае нельзя есть много хурмы

Вот это новости: неужели с одним из символов зимнего время года, с этой милой хурмой, которая вяжет, придется завязывать? Wday.ru узнал у специалиста, что с ней не так.

Один из самых популярных поисковых запросов последних дней в интернете (помимо, само собой, Ольги Бузовой) — хурма. И неудивительно, ведь это один из самых сезонных фруктов. Однако россияне интересуются вовсе не тем, какой ее сорт лучше всего приобрести, а задаются вот таким вопросом: «Почему нельзя есть много хурмы?» И какие-то ужасы выходят по ссылкам, от чего новогоднее настроение сразу улетучивается. Поедание этого плода грозит чуть ли не смертельным исходом. И это странно. Ведь что такое хурма?

Хурма, как говорит нам Большая советская энциклопедия, это род субтропических и тропических листопадных или вечнозеленых деревьев и кустарников семейства Эбеновые, доживающих до 500 лет. И деревья эти с кустарниками — съедобные. То есть пока никакой опасности, есть можно. Читаем дальше. Как говорит страница этого фрукта в «Википедии», латинское название рода, Diospyros, имеет греческое происхождение и переводится как «пища богов» и «божественный огонь». То есть сами греческие боги ели хурму и прекрасно жили на своем Олимпе. Что же в ней тогда такого страшного? В наш язык это слово попало из фарси, где khormâ означает финик, а âlu — слива. Тоже выходит вполне съедобно и безопасно: финиковая слива. Поэтому мы не стали доверять страшилкам в сети и обратились за разъяснениями к специалисту, поскольку все-таки пользователи в чем-то нездоровом упорно хурму подозревают.

Мнение специалиста

— В хурме содержится много танинов (соединения растительного происхождения) — отсюда и ее вяжущие свойства. Они обладают и другим эффектом — закрепляющим. Поэтому, если только вы не страдаете диареей, много есть ее и правда не стоит, иначе будут проблемы обратного порядка. То есть в тех случая, когда мы при расстройстве желудка, пьем крепкий черный чай, чтобы организм немного успокоился, можно спокойно пить его с хурмой. Больше никакой опасности в ней нет. То же самое можно сказать и о многих других фруктах: те же лимоны сами по себе в разумных дозах есть безопасно (если у вас нет противопоказаний или аллергии), а в больших количествах — да, очень вредно и опасно для здоровья. Но почему-то про лимоны это и так все знают, а насчет хурмы задаются аналогичным вопросом. Также люди интересуются, почему нельзя употреблять хурму вместе с молоком. Дело в том, что дубильные кислоты, которые в ней содержатся, соединяясь с белками, образуют сплошной ком. Важно помнить, что многие продукты, безопасные сами по себе, в сочетании друг с другом дают не очень хорошее воздействие на организм. То же можно сказать и о сочетании дыни с медом.

Получается, есть хурму можно, только понемножку. А сколько именно, с кожурой или без, спелую или недозрелую, мы выяснили у другого специалиста.

Мнение специалиста