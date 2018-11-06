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Роскачество протестировало кильку в томате
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Роскачество протестировало кильку в томате 

Рамблер 13 часов назад
Фото: depositphotos.com
Роскачество протестировало несколько российских марок кильки в томате, которые чаще всего встречаются на полках магазинов.
Исследования были проведены по 53 показателям. Учитывалось качество, безопасность и потребительский рейтинг продукта. Для изучения было закуплено несколько различных банок кильки, обжаренной в томатном соусе.
Однако, как оказалось, не все экземпляры соответствуют ГОСТу. В консервы "Беринг", "Вкусные консервы" и "Знак качества" рыбы положили меньше, чем заявлено на упаковке. Только "Ультрамарин" и "Белый кит" выполнили все требования по содержанию продукта.
Также эксперты отметили, что не вся закупленная килька обладает приятным вкусом. В нескольких консервах чувствовался привкус горечи, а продукция одной торговый марки оказалась и вовсе с кислым привкусом. Зато цвет томатного соуса во всех банках был соответствующего цвета, а мясо рыбы оказалось сочным и нежным. Консервы "Белый кит", "Вкусные консервы", "За Родину" и "Пелагус" имеют приятный вкус, свойственный для кильки.
Исследователи отметили, что вся купленная килька приготовлена соответствующим образом, технология обжарки соблюдена верно. Нарушений рецептуры ни в одном продукте выявлено не было. В консервах не обнаружилось плесени, дрожжей, болезнетворных микроорганизмов, тяжелых металлов, радионуклидов и пестицидов.
Роскачество дало рекомендации по выбору кильки в томате. Нужно обратить внимание, когда были изготовлены консервы, и помнить об установленных периодах вылова промысловых рыб. Вылов каспийской кильки производится с января по апрель, а также с сентября по декабрь. Лучше покупать кильку, произведенную в эти периоды.
Банка не должна быть деформированной или вздутой. Такой продукт уже испорчен. После вскрытия нужно смотреть на наличие белкового налета внутри. Его наличие свидетельствует о том, что было использовано не очень свежее или неправильно замороженное сырье.
Женский форум
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