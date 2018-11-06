5 кето-мифов, в которые не стоит верить

Люди готовы поверить в то, во что им хочется верить, особенно если речь идет о диетах для похудения. Заблуждения на почве иллюзий приводят к разочарованиям, поэтому от них нужно избавляться. Популярность кетодиеты породила несколько слухов, которые не имеют ничего общего с действительностью.

Кетодиета — это обычная диета с высоким употреблением жиров при снижении количества углеводов. Такие системы питания позволяют худеть за счет кетоза, когда тело вынуждено расщеплять собственные жиры для получения энергии. При кетозе в крови циркулируют кетоны, они выполняют роль источника энергии.

Многие люди набирают лишние килограммы из-за злоупотребления углеводной пищей, для них кетодиета станет лучшим способом похудеть в короткие сроки. Употребление большого количества жиров делает человека сытым и учит управлять собственным голодом. Кетодиету часто идеализируют, но она не идеальна. Если ты хочешь посмотреть на нее объективно, то перестань верить в эти глупые заблуждения.

Кетоз и Кетоацидоз — это одно и то же

Кетоз — это состояние, при котором организм расщепляет жиры и высвобождает кетоны, таким образом он получает энергию. Кетоацидоз — это другое состояние, при нем сильно повышается кислотность крови, создается опасность для жизни. Кетоацидоз характерен для диабетиков, у них очень кислая кровь. Состояние кетоацидоза может развиться на почве кетоза, если кетодиета не подходит или соблюдается неправильно. Признаки кетоацидоза — это заторможенность реакции, расплывчатое зрение, боли в животе, отдышка, повышенная жажда.

На кетодиете едят много белка

Это не белковая диета, она построена на других принципах. Для того, чтобы кетоз не привел к кетоацидозу, количество белка в рационе следует уменьшить. Белковые продукты должны составлять не более 10-15% от суточной калорийности питания, углеводы — не более 10%, остальные калории должны поступать из здоровых жиров.

Таким образом, кетодиета — это плохой выбор для тех, кто хочет нарастить мышечную массу.

На кетодиете можно есть любые жиры

Представлять кетодиету легальным способом есть бекон и другие жирные жареные блюда будет неправильно. Для того, чтобы похудение на кетозе не нанесло ущерба здоровью сердечно-сосудистой системы, жиры нужно получать из таких продуктов, как рыба, орехи, семена, растительные масла. На кетодиете тело будет получать много жиров, но только полезных для здоровья.

Головной мозг плохо работает без углеводов

Когда в крови падает уровень глюкозы, головной мозг действительно лишается своего привычного источника энергии. Ежедневно мозг взрослого человека употребляет не менее 100 граммов глюкозы, на кетодиете это количество снизится как минимум вдвое. В самом начале кетодиеты мозг будет страдать от недостатка углеводов, но это продлится недолго. Тело приспосабливается использовать кетоны, как источник энергии, это относится ко всем системам и органам.

Кетодиета обладает долгосрочным эффектом

Долгосрочность эффекта от кетодиеты зависит от многих факторов. Если человек любит жирную пищу и с легкостью откажется от углеводов в ее пользу, то он смог бы придерживаться кето питания в долгосрочной перспективе. Но кетодиета не рассчитана на соблюдение в течение длительного периода, она негативно сказывается на состоянии мышечной массы. Кетодиета служит в качестве быстрого способа избавления от лишнего веса, но поддерживать форму придется другими средствами.