5 мыслей, возникающих при выборе вина

К 2018 году культура распития вина стала гораздо сложнее, чем у наших предков. Казалось бы: выбирай любимый напиток и наслаждайся, но на практике еще на этапе выбора бутылки в твоей голове проносятся сотни беспокойных мыслей. Вот несколько популярных страхов, с которыми ты можешь столкнуться, и простые способы решить любые проблемы по выбору вина.

1. Как выбрать, что принести на вечеринку?

Нет ничего более сложного, чем покупка вина для определенной компании. Тебе приходится находить баланс между доступным по цене и социально приемлемым алкоголем, чтобы никто не посмел обвинить тебя в скупости. К счастью, сейчас ты можешь использовать специальные приложения, которые подскажут тебе оптимальное сочетание цены и качества в определенном диапазоне, а также покажут, в каком магазине сейчас действуют скидки. Устанавливай Delectable Wines, Vivino или Winee — каждое из этих приложений поможет тебе увидеть оценки других пользователей и даже подобрать вино под отдельные ингредиенты. Кроме того, ты можешь заранее поинтересоваться у хозяина вечеринки, что именно он предпочитает пить, тем самым упростив для себя процесс выбора. Задавай уточняющие вопросы — какие в компании предпочитают ароматы, сладость и крепость — и выбирай вино по конкретным параметрам.

2. Плохо ли покупать вино в коробке?

Почему-то сомелье крайне пренебрежительно смотрят на тех, кто собирается приобретать вино в коробке, а не бутылке. Важно помнить, что у тебя есть определенные ограничения по бюджету, а коробочное — не значит «ужасное». Да, возможно, в нем содержится меньше танинов, а его аромат недостаточно насыщен, но такое вино по-прежнему отлично подходит для приготовления мясных блюд или соусов. Кроме того, подобные покупки не нанесут серьезного ущерба для твоего бюджета.

3. Какая разница, где изготовлено вино?

Эта проблема частенько настигает нас при выборе из винной карты: даже если ты пытаешься выбрать что-то из середины списка, отсортированного по цене, — этих списков может быть сразу пять! К счастью, такую проблему решить не очень сложно: можно выучить несколько отличительных особенностей регионов, в которых изготавливается вино, и ориентироваться уже по своим предпочтениям. Если хочешь утонченного аромата и крепости напитка — выбирай вина Старого Света, а если любишь цветочные ароматы — Нового. Помни, что даже в высокой кулинарии нет четких правил о том, что и с чем стоит подавать, есть только рекомендации. Если хочется обновить вкус своих блюд — не бойся экспериментировать и выбирай в магазине те вина, которые пока тебе совершенно неизвестны.

4. Как показаться экспертом в вине?

Существует так много технологических процессов и видов винограда, что знать абсолютно все о виноделии — сложнее и сложнее, и это не самый важный навык для жизни современной девушки. На что действительно стоит потратить время — на то, чтобы выяснить, какой вкус ты предпочитаешь сама, чтобы больше никогда не ориентироваться на мнение окружающих. Возможно, кто-то из твоих близких считает, что настоящие эстеты употребляют только сухое вино, но никакой оценки личных предпочтений не существует, так что смело выбирай то, что нравится именно тебе.

5. Как не выглядеть зависимой в глазах окружающих?

Наличие в твоем доме специального бара вовсе не означает, что у тебя есть проблемы с алкоголем. Запас отличных напитков, идеально сочетающихся с некоторыми блюдами, позволит снизить стресс при выборе продуктов для ужина, а также сэкономить немного средств в твоем бюджете. Конечно же, если ты не представляешь себе вечер без алкоголя и выпиваешь больше одной бутылки за раз — это серьезный повод обратиться к специалисту и начать контролировать свои привычки. Но если ты время от времени заходишь в районный магазин за бутылкой шампанского для себя и своих подруг — это вовсе не значит, что кто-то начнет тебя осуждать.

Часто ли ты пьешь вино?