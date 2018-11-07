Названо лучшее куриное филе

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование куриного филе. Специалисты проверили продукцию шести брендов: «Петелинка», «Троекурово», «Куриное царство», «Первая свежесть», «Мираторг» , «Ржевское подворье».

В исследовании приняли участие сотрудники Федерального научного центра пищевых систем имени Горбатова РАН и Всероссийского научно-исследовательского института птицеперерабатывающей промышленности. Они оценивали курицу по нескольким критериям, среди которых безопасность, пищевая ценность, уровень жирности и свежесть.

Выяснилось, что образцы всех шести марок безопасны для здоровья, также в курином филе не обнаружено гормонов или антибиотиков. А на инъецировании птицы растворами для увеличения веса тушки попались два бренда — «Троекурово» и «Куриное царство».

В тесте на свежесть одержал победу «Мираторг», наименее свежим оказалось куриной филе марок «Ржевское подворье» и «Куриное царство». Все образцы, кроме «Петелинки», оказались менее жирными, чем заявлено на упаковке.

По итогам исследования в черном списке «Росконтроля» оказались бренды «Троекурово» и «Куриное царство», остальные рекомендованы к употреблению.