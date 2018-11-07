Еда, от которой стоит держаться подальше

Вы любите жевательный мармелад? Яркие фигурки броских оттенков с приятными вкусами нравится и детям, и взрослым. Но стали бы вы постоянно жевать мармеладки, если бы знали, что в их составе не только сахарный сироп, но и искусственные ароматизаторы, а ещё желатин, который делают из костей и хрящей животных?

Некоторые продукты, которые вроде бы безобидны, на самом деле небезопасны, а порой и вовсе вредны. Например, столь любимая сидящими ни диете девушками диетическая кола действительно не содержит сахар, поэтому в ней почти нет калорий. Зато сахарозаменителей в ней более чем достаточно, и они провоцируют возникновение проблем с зубами и негативно влияют на пищеварение.

Продукты, которые привлекают покупателей насыщенным цветом, нередко окрашивают тартразином. Этот краситель придаёт сырам, йогуртам, горчице, напиткам, мороженому жёлтый цвет, делся их более привлекательными. Он же способен вызвать аллергическую реакцию.

Почему стоит с осторожностью относиться к бургерам и чипсам, чем опасны рис и пакетированные соки и как испорченному охлаждённому мясу и рыбе возвращают свежий вид, узнайте из видео.