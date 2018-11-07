Полезная еда для позднего перекуса

Считается, что нельзя есть перед сном, но это не совсем так. Мнение о том, что еда, съеденная перед сном, будет лежать в желудке всю ночь и способствовать увеличению веса, на самом деле не верно.

Диетологи рекомендуют перекусить чем-то полезным перед сном, чтобы сохранить устойчивый уровень сахара в крови и обеспечить организм энергией, необходимой для сжигания жира и восстановления мышц во время сна.

Кроме того, прием пищи поможет заснуть, потому что чувство голода и желание что-нибудь съесть будут отвлекать и не дадут уснуть.

Ниже расскажем о пяти самых лучших вариантах для перекуса на ночь.

1. Бананы

Банан — отличный перекус для здорового сна, потому что он содержит высокий уровень магния и калия, которые хорошо работают для расслабления мышц. Бананы содержат много витамина B6, который помогает в производстве серотонина — гормона счастья и мелатонина — гормона сна. Кроме того, банан является сладким и вкусным фруктом. Все это делает банан отличным выбором для крепкого сна.

2. Миндаль

Миндаль — отличная перекус, чтобы насытить организм на 6-8 часов сна, потому что он богат полезными жирами, которые требуют времени для переваривания. Миндаль, как и бананы, содержит магний и триптофан, которые помогают телу расслабиться и заснуть.

3. Мед

Вы когда-нибудь чувствовали, что не можете уснуть, не съев что-нибудь сладкое? Оказывается, немного сахара перед сном действительно помогает вашему мозгу расслабиться и уйти в сон. В таком случае ложка меда — отличный вариант, потому что это натуральный сахар, который позволяет триптофану легко проникать в мозг, что, в свою очередь, стимулирует выделение мелатонина — гормона сна.

4. Овес

Овес — это углевод, который при переваривании повышает уровень инсулина в крови. Это позволяет триптофану проникать в мозг и превращаться в серотонин. Небольшая миска овсянки поможет уснуть, но имейте в виду, что если вы едите очень много белка вместе с углеводами, процесс блокируется.

5. Киви

Киви содержит большое количество фолиевой кислоты и калия, а также витамины С и К. Употребление киви помогает поддерживать здоровье пищеварительного тракта, уменьшать воспаление и снижать уровень холестерина из-за высокого содержания клетчатки и каротиноидных антиоксидантов. И, конечно же, киви помогает в производстве серотонина. Недавние исследования показали, что участники, которые съедали два киви за один час до сна, засыпали на 42% быстрее.