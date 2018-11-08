Чем авокадо может быть вредно

Авокадо считают чуть ли не самым полезным фруктом и бесконечно идеализируют. Действительно, авокадо обладает целым рядом полезных свойств: например, помогает нормализовать кровообращение, сжигает жиры, является мощным афродизиаком и источником более двадцати натуральных витаминов и минералов, а также стабилизирует менструальный цикл и способствует лечению дизентерии. Однако это лишь одна сторона медали: у авокадо есть целый ряд побочных эффектов, которые могут принести существенный вред вашему здоровью.

Прежде всего давайте поговорим о вреде авокадо для худеющих. Магический эффект похудения фрукта зачастую преувеличивается. В умеренных количествах авокадо действительно способствует похудению, но если чрезмерно увлечься этим фруктом, вы, наоборот, начнете полнеть как на дрожжах. «Потребление слишком большого количества плода может привести к лишнему весу из-за содержания жира в авокадо, пусть и ненасыщенного», — сказала диетолог из Сан-Диего Лара Флорес в интервью порталу LiveScience.

Также авокадо следует исключить из своего рациона кормящим мамам и беременным женщинам. Потребление этого фрукта может существенно снизить количество молока, утверждает портал Stylecraze. А исследование специалистов Кембриджского университета показало, что авокадо провоцирует риск коронарной сердечной болезни у людей с предрасположенностью к этому заболеванию.

Категорически нельзя есть авокадо тем, кто страдает так называемыми латексными аллергиями, то есть, повышенной чувствительностью к латексу. Об этом говорят данные исследования клиники Майо. «При чем тут авокадо?» — спросите вы. Дело в том, что латекс входит в состав этого фрукта. Поэтому проверьте свои ощущения после употребления авокадо. Заложенность носа, кашель, экзема, зуд и отечность являются первыми признаками латексной аллергии. Если вы обнаружили их у себя, следует немедленно обратиться к врачу.

Еще один побочный эффект авокадо — опасность диареи. Дело в том, что в этом фрукте содержатся богатые пищевые волокна, которые помогают избавиться от запоров. Но если вы начнете есть авокадо в больших количествах по несколько раз в день, то вместо нормального пищеварительного процесса заработаете себе спазмы, резкую боль в желудке и бесконечные визиты в туалет.

Конечно, не стоит забывать и о вреде косточки авокадо. С одной стороны, вы легко найдете множество рецептов, как ее использовать с пользой: скажем, измельчить в порошок и добавлять в молочный коктейль и кофе, сделать из нее очищающую маску для лица или добавить в освежающий скраб для тела. С другой стороны, в косточке фрукта содержатся токсические вещества — танины.

Конечно, танины входят в состав большинства растений: они нужны для защиты от истребления (так как дают неприятный вкус незрелым плодам) и регуляции роста. Также они содержатся в пиве, вине, чае, орехах, фруктах (таких, как хурма). В небольших дозах эти вещества безопасны. Однако существует предположение, что, если злоупотреблять продуктами, в которых есть танины, вы столкнетесь с повышенным риском свертывания крови и можете получить серьезное несварение желудка.

Итак, никто не отрицает положительные свойства авокадо. Однако не стоит чрезмерно увлекаться и есть фрукт ежедневно в неограниченных количествах: как говорили древние греки, во всем важно чувство меры. А вот если вы будете дозировано употреблять авокадо, проблем со здоровьем не будет и вам не придется отказываться от любимого продукта.