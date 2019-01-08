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Стоит ли есть хлеб с плесенью 

Рамблер 8 часов назад
Старшее поколение учило нас относится к хлебу с уважением и никогда не выбрасывать его. По этой причине большинство из нас, увидев, что корочка покрылась плесенью, просто отрезают её, а оставшуюся часть съедают. На самом деле употребление испорченного хлеба опасно и вот почему.
Продукты с плесенью вообще небезопасны, будь то элитный сыр или недорогой батон. Если у взрослого такая пища может спровоцировать отправление, то дети после перекуса запросто могут оказаться в реанимации. Также некоторые исследования свидетельствуют в пользу того, что регулярное появление продуктов с плесенью в рационе вызывает онкологические заболевания.
Для многих людей, которые отдают предпочтение здоровым блюдам, приготовленным без искусственных добавок, появление на хлебе плесени является подтверждением его натуральности. По их мнению, если на долго хранящемся хлебе не появляется плесени, значит, в нём присутствуют химические добавки. Но это чрезвычайно вредное заблуждение, ведь в реальности всё наоборот. Хлеб с повышенной кислотностью, например, из ржаной муки, может в подходящих условиях сохранять свежесть до недели. А вот современные искусственные наполнители, придающие хлебу пышность и влажность, создают заодно и благоприятную среду для развития грибка, поэтому хлеб, в тесто для которого добавили химические ингредиенты, портится куда быстрее.
Почему появляется плесень? Стоит ли хранить хлеб в полиэтиленовом пакете? Как покупать хлеб? Узнайте ответы на эти вопросы, посмотрев ролик.
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