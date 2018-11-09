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Простые продукты, запрещенные в разных странах
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Простые продукты, запрещенные в разных странах 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Википедия
Есть продукты, употребление которых может серьезно навредить здоровью. А есть те, которые вы можете легко найти на прилавках магазинов одних стран, тогда как в других их продажа запрещена на законодательном уровне.

Кетчуп

Ни в одном учебном заведении Франции вы не сможете попросить к обеду кетчуп. Этот популярный соус запретили в 2011 году, когда принимали новые стандарты школьного питания. Запрет кетчупа власти объяснили желанием прививать детям любовь к традиционной французской кухне.

Хаггис

Шотландское национальное блюдо, приготовленное из бараньих потрохов, не получится попробовать, например, в США. Здесь легкие овец считают непригодными для употребления в пищу.

Парное молоко

Запрещено во многих штатах США и Канады и сырое молоко. Объясняется запрет вполне логично: в непастеризованном молоке может содержаться большое количество микробов и бактерий, среди которых встречаются и очень опасные для здоровья человека.

Конфеты M&M’s

Безобидные сладости запрещены в Швеции. Причина проста: с середины прошлого века в стране выпускается шоколад, на логотип которого очень похож бренд разноцветных драже. Шведам это, определенно, не нравится.

Малина и Ежевика

Эти и некоторые другие ягоды не употребляют в пищу на территории Израиля. Их сложно очистить и просмотреть на предмет нахождения в них червяков (мы знаем, что в малине они частые жители). А червячки сделают пищу некошерной.
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