Какие продукты увеличивают яркость сна

Исследования сна в практических и научных целях велись с древних времен. В трудах Демокрита, Платона, Гиппократа и Аристотеля «Трактат о сне» высказывались различные предположения и гипотезы о возникновении самого явления и факторах, влияющих на него, а также на яркость и продолжительность сновидений. О том, что яркие, выразительные сны способствуют творческому процессу у одаренных людей, было замечено еще Ф. Бэконом. И действительно, во сне сделаны многочисленные научные открытия (Кеукле, Бор, Менделеев, Эйнштейн), заложены основы гениальных литературных трудов (Гоголь, Пушкин) и произведений искусства (Босх, Бетховен, Вагнер).

Научный опыт и знания, накопленные к 20 веку, позволили ученым проводить первые исследования сновидений, в первую очередь, в медицинских целях. Было доказано, что управляя сном можно более эффективно лечить психоневрологические патологии пациентов, страдающих эпилепсией, депрессиями, неврозами. В частности, об этом сказано в научных трудах В. Н. Касаткина, практикующего психиатра и ученого, исследовательских работах М. Kaminer. Также ученые-медики доказали зависимость между органическим поражением мозга и изменением характера сновидений, что позволило упрощать диагностику и дифференциацию ряда тяжелых заболеваний в их начальной стадии, когда они проще поддаются излечению (Корабельникова Е. А. «Психическая деятельность во сне. Сновидения»).

Помимо лекарственной терапии, разработанной по результатам изучения яркости и продолжительности сновидений, были открыты и другие факторы воздействия на здоровье, психику через сон. Они легли в основу профилактических рекомендаций и прикладных исследований ученых современности. Например, в научном журнале Perceptual and Motor Skills опубликовали данные исследований австралийских ученых из университета Аделаиды под руководством доктора Денхолма Аспи о влиянии макроэлементов и содержащих их продуктов на яркость и запоминаемость снов. Исследование проводилось на репрезентативной группе добровольцев из ста человек. По условиям эксперимента одна часть группы принимала в течение продолжительного времени витамин В6 перед сном, вторая — плацебо. После анализа обработанных результатов эксперимента выяснилось, что пиридоксин (витамин В6) в высоких дозах способен оказывать влияние на возможность пациентов запоминать сон в мельчайших подробностях за счет большей яркости сновидений. При этом, малые дозы такую способность не вызывали. Но насколько безопасным для организма в целом будут такие дозы? Пока ученые не готовы дать окончательный ответ. Из отчета Денхолма Аспи: «…Необходимо провести дополнительные исследования, чтобы выяснить, какие безопасные дозы витамина B6 влияют на возможность запоминать сны. Нам также не удалось найти связь между рационом питания участников исследования и запоминанием снов, хотя можно предположить, что те люди, которые регулярно употребляют продукты с высоким содержанием витамина B6, скорее всего, лучше запоминают свои сны…» По мнению исследователей, к продуктам, способным обеспечить организм поступлением этих веществ в достаточном количестве, относятся лосось, яйца, нут, печень животных и птиц, филе курицы, а также ряд свежих овощей и фруктов, например картофель, бананы и авокадо.

Сегодня доктор Аспи готовится к очередному этапу исследований для выяснения конкретной дозы макро— и микроэлементов, безопасно и эффективно влияющих на яркость снов и их запоминаемость.