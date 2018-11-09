В Роскачестве рассказали, как выбрать пельмени

В Роскачестве рассказали, как правильно выбрать хорошие пельмени.

Во-первых, специалисты отмечают, что состав на упаковке должен быть как можно проще. В классическом составе пельменей содержится фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, мука, вода и яйца. Эксперты уточняют, что нужно обратить пристальное внимание на слово "специи", так как они бывают разные и зачастую не всегда полезные. В худшем случае под "специями" может упоминаться глутамат натрия — усилитель вкуса.

"Состав блюда должен быть предельно прост и понятен. Идеальные пельмени должны содержать всего семь ингредиентов: фарш мясной, лук репчатый, соль, перец, муку, воду и яйца", — пояснили в Роскачестве.

Пельмени делятся на несколько категорий от "А" до "Д". В зависимости от категории можно понять, сколько процентов мяса содержится в продукте. К примеру, категория "А" содержит не менее 80% процентов. В категории "Б" мяса уже меньше (60%). "Элитные", "Говяжьи", "Телячьи" и "Восточные" пельмени относят к этой категории. В категории "В" — 40% ("Русские", "Сибирские", "Столовые", "Традиционные", "Сабантуй"), "Г" — 20% и в категории "Д" меньше 20% мяса.

Перед покупкой следует обратить внимание на срок годности продукта. Пельмени могут храниться полгода в замороженном виде. Температура хранения должна быть ниже 10 градусов Цельсия.

Также Роскачество сообщило, что они намерены проверить качество пельменей, продаваемых в магазинах.