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Ученые назвали самую полезную рыбу
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Ученые назвали самую полезную рыбу 

Рамблер 4 часа назад
Фото: wikipedia.org
Сибирский федеральный университет и Институт биофизики Сибирского отделения РАН назвали самую полезную рыбу, в которой обнаружилась колоссальная концентрация жирных кислот омега-3. Это боганидский гольц, обитающий в арктической зоне Сибири.
Ни для кого не секрет, что омега-3 — важная составляющая для нормальной работы организма. Ведь не даром раньше существовал рыбный день. Употребление полиненасыщенных жирных кислот снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает деятельность мозга.
Заведующий кафедрой водных и наземных экосистем Михаил Гладышев рассказал, что в боганидском гольце уровень омега-3 достигает 33 миллиграммов на грамм.
"Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот", — отметил ученый.
Но он также уточнил, что ученые еще не выявили факторов, по которым боганидский гольц полезнее повседневной рыбы. Эксперты надеются, что данное открытие улучшит пищевые привычки жителей России.
Женский форум
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