Ученые назвали самую полезную рыбу

Сибирский федеральный университет и Институт биофизики Сибирского отделения РАН назвали самую полезную рыбу, в которой обнаружилась колоссальная концентрация жирных кислот омега-3. Это боганидский гольц, обитающий в арктической зоне Сибири.

Ни для кого не секрет, что омега-3 — важная составляющая для нормальной работы организма. Ведь не даром раньше существовал рыбный день. Употребление полиненасыщенных жирных кислот снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и улучшает деятельность мозга.

Заведующий кафедрой водных и наземных экосистем Михаил Гладышев рассказал, что в боганидском гольце уровень омега-3 достигает 33 миллиграммов на грамм.

"Употребление всего лишь 30 граммов в день этой рыбы, живущей на севере Красноярского края, покроет рекомендуемую медиками суточную норму полезных жирных кислот", — отметил ученый.

Но он также уточнил, что ученые еще не выявили факторов, по которым боганидский гольц полезнее повседневной рыбы. Эксперты надеются, что данное открытие улучшит пищевые привычки жителей России.