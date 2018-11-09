Специи, которые помогут пережить осень без потерь

Промозглой осенью наш организм как никогда нуждается в помощи. Марк Стаценко , звездный шеф-повар и гастропутешественник, рассказывает, какими специями приправить свой день, чтобы прогнать осеннюю хандру, справиться с авитаминозом, согреться и выглядеть на все сто даже в подступающие холода.

Осень всегда устраивает нам проверку на прочность. Низкие температуры, редкое солнце, вирусы и бактерии — все это сразу сказывается на самочувствии и настроении. Но не стоит хандрить! Просто подстраиваемся под реалии и корректируем рацион питания, добавляя согревающие и укрепляющие организм чудодейственные «горячие» специи.

Согреться

В мой топ-5 входят имбирь, корица, острый чили перец, кардамон и мята. Осенью каждому знакомо ощущение постоянного озноба. Справиться с этим не самым приятным чувством поможет, в первую очередь, имбирь — рекордсмен среди согревающих специй. Имбирный чай или томатный суп с имбирем мгновенно отогреют, а заодно напрочь убьют все микробы, норовящие проникнуть в организм в холодное время года.

Лайфхак

Возьмите на вооружение простой и эффективный рецепт «антигриппинового настоя». Нарежьте крупными дольками свежий имбирь, залейте кипятком и добавьте палочку корицы, предварительно прогретую на сухой сковороде (так специя раскроется максимально полно). Оставьте на сутки и пейте в теплом виде, как придете с улицы. Эффект мгновенный — проверено на себе.

Укрепить иммунитет

Здесь в моем топ-5 куркума, чабрец, розмарин, душица и шалфей. Чабрец, или тимьян, я люблю за пикантный вкус и аромат. Добавляю его в салаты, блюда из яиц, соусы, тушеные блюда, жаркое. Если прихватил кашель, не обхожусь без горячего чая с чабрецом.

Также поделюсь сразу двумя секретными средствами на страже иммунитета, которые использую сам и рекомендую всем друзьям.

Готовим смесь: свежий тертый имбирь (4 ст.л.), молотая толченая гвоздика (1/2 ч.л.), измельченный бадьян (1/2 ч.л.), измельченная корица (1/2ч.л.), щепотка соли, цветочный мед (1 ч.л.). Оставляем в тепле на ночь. Пьем чай с чайной ложечкой этого витаминного коктейля и радуемся результату!

И любимый рецепт моей мамы: брусника 200 г + 3 ст. л меда или сахара + цедра 2 апельсинов и 2 лимонов + ст.л. коньяка + рубленая свежая мята + щепотка соли. Перемешать и час постоять в холодильнике. Это оооочень вкусно, полезно и к тому же поднимает настроение! Можно, кстати, сделать заготовки, закрыв все это в протертом виде в банках.

Сохранить красоту

Сейчас меня особенно поймут девушки, ведь их нежной коже приходится несладко под пронизывающим осенним ветром. Дамы, я спешу на помощь!

Еще Клеопатра оценила силу корицы при уходе за кожей, чем вы хуже? Если в глинтвейн ушли не все запасы, отлично, возьмите одну палочку, измельчите, добавьте стакан сахара, пару ложек оливкового масла и щепотку ванили для аромата — питательный чудо скраб для сияющей здоровьем кожи готов!

Бонус

Как повар, я уверен, все полезное должно быть вкусным. Поэтому на сладкое порадуйте себя ароматными кексами с сезонной облепихой.

Итак, берем 3 яйца, стакан муки и стакан сахара, горсточку облепихи, 1 ч.л. цедры апельсина, 1 ст.л. меда, 1 ч.л. куркумы — перемешиваем, разливаем по формочкам и запекаем 15 минут при 180 С. Готовые кексы смазываем сверху помадкой с 1 яичным белком, 1 ст.л. сахара, 1 ч.л. лимонного сока и измельченными семенами фенхеля. Полезная вкуснятина готова, приятного аппетита!)

Желаю всем бодрого настроения, много смеха и самых вкусных блюд!