Время приготовления: 40 мин
В этом рецепте хочу показать следящим за своим весом, как приготовить диетический суп из чечевицы для похудения. Рецепт крайне прост. Понадобится лишь сварить все ингредиенты и перебить блендером.
Описание приготовления:
Как вы сможете заметить, это низкокалорийный суп-пюре из чечевицы, который, казалось бы, мало чем отличается от массы подобных. Однако здесь есть одна изюминка. Речь идет об апельсиновом соке, который придаст супу восхитительный аромат и оригинальные вкусовые нотки.
Пробуйте!
Ингредиенты:
Чечевица красная — 50 Грамм
Морковь — 150 Грамм
Сельдерей корневой — 150 Грамм
Апельсин — 1 Штука
Аджика — 1 Чайная ложка
Соль, перец — По вкусу
Лук-порей — 1 Штука (около 6 см стебля)
Масло растительное — 1 Чайная ложка
Овощной бульон — 300 Миллилитров (или вода)
Количество порций: 3
Как приготовить «Диетический суп из чечевицы для похудения»
Чечевицу промываем. Варим ее до готовности без соли по инструкции на упаковке. Воду сливаем.
Теперь берем толстостенную кастрюлю, разогреваем в ней чайную ложвку масла и обжариваем на нем порезанный мелко лук-порей. Затем наливаем 300 мл бульона или воды, кипятим. Закладываем туда овощи: порезанную дольками морковь и сельдерей. Варим около 15 минут, затем добавляем туда чечевицу и аджику, солим и перчим по вкусу.
Пр помощи блендера превращаем массу в кастрюле в однородный суп-пюре. Из апельсина выжимаем сок и отправляем в суп.
Ставим супчик на плиту и еще раз доводим до кипения. Подаем блюдо горячим, украсив зеленью: петрушкой или укропом.