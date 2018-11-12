Диетический суп из чечевицы для похудения

Время приготовления: 40 мин

В этом рецепте хочу показать следящим за своим весом, как приготовить диетический суп из чечевицы для похудения. Рецепт крайне прост. Понадобится лишь сварить все ингредиенты и перебить блендером.

Описание приготовления:

Как вы сможете заметить, это низкокалорийный суп-пюре из чечевицы, который, казалось бы, мало чем отличается от массы подобных. Однако здесь есть одна изюминка. Речь идет об апельсиновом соке, который придаст супу восхитительный аромат и оригинальные вкусовые нотки.

Пробуйте!

Ингредиенты:

Чечевица красная — 50 Грамм

Морковь — 150 Грамм

Сельдерей корневой — 150 Грамм

Апельсин — 1 Штука

Аджика — 1 Чайная ложка

Соль, перец — По вкусу

Лук-порей — 1 Штука (около 6 см стебля)

Масло растительное — 1 Чайная ложка

Овощной бульон — 300 Миллилитров (или вода)

Количество порций: 3 Как приготовить «Диетический суп из чечевицы для похудения»

Чечевицу промываем. Варим ее до готовности без соли по инструкции на упаковке. Воду сливаем.

Теперь берем толстостенную кастрюлю, разогреваем в ней чайную ложвку масла и обжариваем на нем порезанный мелко лук-порей. Затем наливаем 300 мл бульона или воды, кипятим. Закладываем туда овощи: порезанную дольками морковь и сельдерей. Варим около 15 минут, затем добавляем туда чечевицу и аджику, солим и перчим по вкусу.

Пр помощи блендера превращаем массу в кастрюле в однородный суп-пюре. Из апельсина выжимаем сок и отправляем в суп.

Ставим супчик на плиту и еще раз доводим до кипения. Подаем блюдо горячим, украсив зеленью: петрушкой или укропом.