Италия ассоциируется с ароматным базиликом и сочными томатами.
Время приготовления: 30 мин
Италия ассоциируется с ароматным базиликом и сочными томатами. Неудивительно, что кухня страны насыщена вкуснейшими блюдами, среди которых есть рецепт, как приготовить итальянский томатный суп.
Описание приготовления:
Ароматный, питательный, витаминный и невероятно красочный итальянский суп станет отличной альтернативой привычным первым блюдам. Он не только вкусный, но и очень простой в приготовлении, несмотря на кажущуюся сложность. В Италии такой суп готовят во всех закусочных и ресторанах, а вот для нашей страны это полная новинка и экзотика. Подается блюдо с сыром и гренкой.
Ингредиенты:
Помидоры консервированные — 500 Грамм
Оливковое масло — По вкусу
Соль и специи — По вкусу
Бульон — 0,5 Литра
Луковица — 2 Штуки
Чеснок — 2 Зубчика
Мед — 1 Чайная ложка
Розмарин — 1 Штука
Базилик — 1 Пучок
Сыр — По вкусу
Гренки — 5-6 Штук
Количество порций: 4
Как приготовить «Итальянский томатный суп»
1. В кастрюлю наливаю немного оливкового масла и отправляю ее на огонь. Чищу луковицу от шелухи и нарезаю мелко, отправляю в кастрюлю и обжариваю до золотистого цвета.
2. Чищу 2 зубчика чеснока и мелко нарезаю их, отправляю в кастрюлю к уже обжаренному луку, все время помешиваю, чтобы чеснок не пригорел.
3. Спустя минуту добавляю специи (розмарин, черный молотый перец, красный перец, смесь итальянских трав).
4. Добавляю в кастрюлю баночку томатов в собственном соку, которые можно заменить свежими бланшированными.
5. Мою и нарезаю крупно базилик, кладу его в томатный суп и перемешиваю, готовлю суп 5-7 минут.
6. Спустя указанное время кладу в томатный суп неполную чайную ложку меда, который уравновесит кислинку с томатов.
7. Последним ингредиентом в суп вливаю мясной или овощной бульон.
8. Содержимое кастрюли хорошенько перемешиваю и варю на маленьком огне около 10 минут, солю по вкусу.
9. Готовый суп снимаю с огня, немного остужаю и перекладываю в чашу блендера, измельчаю все в однородную массу.
10. Разливаю суп по тарелкам и украшаю поджаренной на оливковом масле гренкой, которую посыпаю тертым сыром. Приятного аппетита!