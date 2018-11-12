Итальянский томатный суп

Италия ассоциируется с ароматным базиликом и сочными томатами.

Время приготовления: 30 мин

Италия ассоциируется с ароматным базиликом и сочными томатами. Неудивительно, что кухня страны насыщена вкуснейшими блюдами, среди которых есть рецепт, как приготовить итальянский томатный суп.

Описание приготовления:

Ароматный, питательный, витаминный и невероятно красочный итальянский суп станет отличной альтернативой привычным первым блюдам. Он не только вкусный, но и очень простой в приготовлении, несмотря на кажущуюся сложность. В Италии такой суп готовят во всех закусочных и ресторанах, а вот для нашей страны это полная новинка и экзотика. Подается блюдо с сыром и гренкой.

Ингредиенты:

Помидоры консервированные — 500 Грамм

Оливковое масло — По вкусу

Соль и специи — По вкусу

Бульон — 0,5 Литра

Луковица — 2 Штуки

Чеснок — 2 Зубчика

Мед — 1 Чайная ложка

Розмарин — 1 Штука

Базилик — 1 Пучок

Сыр — По вкусу

Гренки — 5-6 Штук

Количество порций: 4 Как приготовить «Итальянский томатный суп»

1. В кастрюлю наливаю немного оливкового масла и отправляю ее на огонь. Чищу луковицу от шелухи и нарезаю мелко, отправляю в кастрюлю и обжариваю до золотистого цвета.

2. Чищу 2 зубчика чеснока и мелко нарезаю их, отправляю в кастрюлю к уже обжаренному луку, все время помешиваю, чтобы чеснок не пригорел.

3. Спустя минуту добавляю специи (розмарин, черный молотый перец, красный перец, смесь итальянских трав).

4. Добавляю в кастрюлю баночку томатов в собственном соку, которые можно заменить свежими бланшированными.

5. Мою и нарезаю крупно базилик, кладу его в томатный суп и перемешиваю, готовлю суп 5-7 минут.

6. Спустя указанное время кладу в томатный суп неполную чайную ложку меда, который уравновесит кислинку с томатов.

7. Последним ингредиентом в суп вливаю мясной или овощной бульон.

8. Содержимое кастрюли хорошенько перемешиваю и варю на маленьком огне около 10 минут, солю по вкусу.

9. Готовый суп снимаю с огня, немного остужаю и перекладываю в чашу блендера, измельчаю все в однородную массу.

10. Разливаю суп по тарелкам и украшаю поджаренной на оливковом масле гренкой, которую посыпаю тертым сыром. Приятного аппетита!