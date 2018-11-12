5 ошибок рациона, которые допускают в разных странах

Питаться абсолютно правильно практически невозможно. Некоторые продукты можно достать только зимой, а некоторых не найти в холодное время года. К тому же, часто мы едим привычную однотипную еду, упуская необходимые полезные вещества, ведь правильно распланировать блюда на каждый прием пищи сложно. Несбалансированное питание приводит к гиповитаминозу — дефициту витаминов, минералов, фитонутриентов типа железа или цинка.

Изучив рационы питания в разных регионах можно сделать выводы, что каждой стране чего-то не хватает. Ниже представлен анализ рациона на наглядных примерах.

Россия

Особенности в российском рационе — это высокое содержание белка, простых углеводов, но недостаток овощей, фруктов.

В холодильнике среднестатистического россиянина всегда есть сосиски, майонез, белый хлеб, сыр и сливочное масло. На 2015 год по данным опроса ВЦИОМ , основное блюдо — хлеб и крупы (в 85% холодильников), макароны (75% регулярного потребления). Об овощах сильно забывают, добавляя их только в супы.

Япония

Особенности японской кухни — высокое содержание омега-3 кислот, крахмала, натуральных продуктов, но наблюдается дефицит омега-6 кислот.

Почти всегда в Японии на столе присутствует рис, хотя такая крупа содержит больше всего быстрых углеводов, случаются частые инсулиновые скачки, что даже создает среду для развития диабета. Хотя метаболизм японцев изменен вековыми традициями, тем не менее, риски заболеть диабетом увеличиваются на 17%.

Америка

Особенность американской корзины — с одной стороны разнообразие блюд, а с другой большое количество сахара, высокая калорийность продуктов, почти полное отсутствие клетчатки и перевес углеводов.

Такой рацион очевидно самый вредный из всех представленных. Порции очень огромные и содержат сахара выше нормы, а об овощах почти не идет речи, что невероятно плохо. Но 20 лет назад стала появляться совершенно противоположная корзина продуктов — начался культ здоровой жизни. Теперь Америка делится на 2 вида продуктовых корзин: первая калорийная, вторая — правильного сбалансированного питания. Чтобы собрать вторую, нужно составлять рацион на неделю и оставить на кассе приличную сумму.

Ближний Восток

Особенности в ближневосточном рационе — его разнообразие, наличие зелени, специй и круп, но много жареных блюд и дефицит омега-3 кислот.

Ближневосточная кухня — одна из самых древних, содержит много красного мяса, круп, специй и зелени. В целом питание неплохое, достаточно и белка, и овощей. Губит такой рацион только вид приготовления — большинство готовится в масле или на фритюре, что сразу отражается на холестерине.

Средиземноморье

Особенность средиземноморья — сбалансированный состав, большое количество полиненасыщенных жирных кислот, клетчатки. В рационе всегда широкое разнообразие белков. Но, к сожалению, корзина выходит дорогой.