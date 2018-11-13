Пять способов заваривать необычный чай

Когда на улице дождь и холод, так хорошо заварить себе чашечку хорошего душистого чая! Если вы знаток чайных сортов, можно выбрать какой-нибудь терпкий и необычный, а если вы просто любите вкусные напитки, можно поиграть с разными добавками.

Борьба приверженцев чайных пакетиков и ценителей настоящего заварного чая может быть вечной, но мы собрали несколько простых рецептов, которые помогут разнообразить напиток и в том, и в другом случае!

Малиново-имбирный чай

Основа для этого чая — живая малина, перетёртая с сахаром (малиновое варенье тоже подойдёт, но даст немного другой аромат). В малину нужно добавить мелко нарезанный имбирь, заварку, залить кипятком и дать настояться. Наливать такой чай нужно, процеживая через ситечко.

Чай-глинтвейн

кислое яблоко;

цедра апельсина;

корица;

гвоздика;

бадьян. Для чая-глинтвейна понадобится:

Нарезанное яблоко, цедру, корицу и гвоздику (1-2 штучки), залитые водой, довести до кипения, затем перелить в чайник и добавить заварку. Корицу для этого рецепта лучше брать в палочках, а не измельчённую — на чайник будет достаточно одной палочки. Чайник укутать полотенцем и дать постоять около пяти минут, затем разлить по чашкам и в каждую порцию положить звёздочку бадьяна.

Апельсиново-мятный чай

Основной принцип этого чая — не жалеть ингредиентов, иначе напиток получится бледный и водянистый. Для стандартного заварочного чайника нужно взять целый апельсин и разделить его пополам. Одну половину разрезать на дольки и отложить в сторону. Из второй половины выдавить сок, а цедру натереть на мелкой тёрке. Сок и измельчённую цедру положить в чайник, добавить пучок свежей мяты, несколько капель лимонного сока и собственно сам чай. Залить кипятком и настаивать около пяти минут. Затем разлить по чашкам и добавить в каждую порцию дольку апельсина и сахар по вкусу.

Противопростудный чай

Ноябрь — начало сезона простуд, и без чашки по-настоящему согревающего и витаминного чая сложно обойтись. Готовится он элементарно — нужно взять свежий корень имбиря, мелко порезать его (а ещё лучше — натереть на тёрке), добавить заварку и залить кипятком. Через пять-семь минут положить в чайник нарезанный лимон и ложку мёда.

Лесной чай

Считается, что чай, который заваривали водой, вскипячённой на костре — один из самых вкусных, и это почти не зависит от качества заварки. Не знаем, так ли это, но знаем, что зимой в городе заварить костровой чай очень сложно. А так иногда хочется почувствовать запах леса, ощутить свободу и единение с природой! Мы знаем напиток, который поможет вам перенестись в любой лес, какой пожелаете — даже самый сказочный. Брусника, клюква — и варенье из сосновых шишек, а для усиления эффекта можно добавить одну совсем небольшую еловую кисточку.