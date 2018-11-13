Как экономить на еде и не экономить на здоровье

По многочисленным опросам, вкусная еда для близких — это последнее, на чем готовы экономить жительницы России. И все же есть способы сократить сумму, которую вы регулярно тратите на продукты, и при этом не экономить на здоровье. Даже наоборот — возможно, ваше питание станет более полезным.

Мы попросили эксперта Ольгу Зиновьеву подсчитать, где скрываются траты, которые большинство из нас не осознают, и дать советы по оптимизации расходов.

Для начала необходимо сесть и посчитать свои реальные траты на еду. Разметьте табличку по дням недели и вписывайте туда все ваши приемы пищи с указанием места и сумм, которые вы потратили.

Где же прячутся скрытые от осознания затраты?

Нервные покупки в магазине у дома, особенно по вечерам. Многие по дороге с работы заходят в магазин. Даже если нужна только упаковка молока, обычно прибавляются другие молочные продукты или что-нибудь к чаю. Чек с ожидаемых 50 рублей поднимается до 500, то есть в 10 раз. Такие покупки люди совершают примерно 2-5 в неделю, то есть в среднем каждый второй день.

Офисные шалости. Выяснилось, что большинство не может прожить ни дня без маленьких покупок еды в офисе: лидируют печенье, молочка, шоколадки, бананы. Многие считают такие шалости сплошной экономией, учитывая, что некоторые заменяют ими обед. Если посчитать, выясняется, что набор из мюсли, кефира, творога и бананов обходится в 400-500 рублей. Съедается он за один раз (недоеденные мюсли тут же радостно поглощают коллеги). Таким образом, на эти перекусы у некоторых уходит до 2500 р в неделю.

Перекусы на ходу. Не успеваешь пообедать, хочется сделать перерыв, причин может быть масса, а результат один — незапланированное питание. Главный минус такой еды — она толком не усваивается организмом, и голод быстро возвращается (съеденные калории, к сожалению, так же быстро не исчезают). Здесь в наших опросах ценник варьировался: от 100 рублей за уличный пирожок до 250 за круассан из хорошей булочной. За неделю набегает 200-1000 рублей.

Голодное время в городе. Сюда попадают все ситуации, когда вроде бы не собираешься специально есть в кафе, но так получилось, что опоздал, не успеваешь, а есть хочется. В ход идет все: от самых демократичных фаст-фудов до подвернувшихся по пути модных кафе. Чек мало предсказуем, но редко бывает меньше 500 рублей, а скорее приближается к 1500. Замечено, что удовольствия такая еда толком не приносит, так как поглощается в спешке, а в новых местах к тому же бывает сложно угадать, что здесь нормально приготовят.

Супер— или гипермаркет. Анализ покупок на неделю выявил две основные проблемы: «лишние» покупки и остатки. Первые выражаются в незапланированных тратах, а потом часто отражаются на увеличении боков. Вторые плохи тем, что 30% закупленной еды выбрасывается, потому что ее не успели съесть или не нашли, с чем приготовить. Так изначально запланированная сумма увеличивается примерно в два раза.

Ресторан. Ресторанные походы стоит на два вида: условные «хочу впечатлений» и «хочу есть». Те, что «хочу есть», замените на еду, взятую из дома. У нас почему-то сложилось представление, что еду с собой носят те, кто не может себе позволить кафе. Когда я жила в Америке, я убедилась, что это совсем не так. Еду с собой в офис носят инженеры и управленцы, получающие очень много. На вопрос, почему они делают так, они отвечают, что это позволяет им знать, как они питаются, контролировать объем еды, а также управлять своим временем, не тратя его на поход в кафе. Чтобы было экономично, как по времени и деньгам можно готовить одно блюдо на несколько приемов пищи.

После того, как вы осознали ваши скрытые расходы, посчитайте размер месячной экономии, которую даст изменение привычек в покупке еды, и заранее придумайте подарок себе, который можно на эти деньги купить.