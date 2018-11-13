Росконтроль назвал сервелат «запеканкой»

В Росконтроле проверили несколько марок сервелата. Выяснилось, что "Клинский" сервелат больше напоминает исследователям "запеканку", нежели колбасу.

"Продукт, в котором кукурузная мука и мясо содержатся в сопоставимых количествах, это, пожалуй, уже не колбаса, а запеканка", — сообщается на сайте организации.

Несмотря на то, что "Клинский" сервелат соответствует требованием безопасности, в колбасе оказалось большое количество кукурузной муки, которая содержит крахмал.

Также у экспертов появились сомнения насчет сервелата "Мясной дом Бородина". В нем найден животный белок в незначительном количестве, который позволяет продавать продукт по привлекательной цене для потребителя. Этот ингредиент не несет в себе какой-либо угрозы, но его энергетическая ценность гораздо ниже, чем у мяса.

Надо отметить, что на этот раз исследователи не стали оценивать качество продукции по ГОСТу. Марки сервелата "Останкино / Папа может", "Клинский", "Рублевский", "Велком" и "Мясной дом Бородина" признаны безопасными. Но "Клинский" сервелат попал в черный список из-за кукурузной муки.

В колбасе не выявили содержание "необычной" начинки или кишечной палочки.