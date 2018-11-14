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Как отличить продукты-подделки
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Как отличить продукты-подделки 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
Какие хитрости помогут распознать поддельный продукт и больше не попадаться на уловки недобросовестных производителей.

Творог

Производители, желая сэкономить на сырье, могут добавлять в творог крахмал. Проверить это очень просто — достаточно одной капли йода. Если в твороге есть крахмал, он станет синим.

Мед

Настоящий мед стоит дорого, поэтому его нередко подделывают, например, добавляют сахарный сироп и крахмал для правильной консистенции. Разоблачить некачественный продукт поможет йод, капните на продукт и следите за цветом.

Мясной стейк

Конечно, само мясо никто не подделывает, но вот под видом цельного куска могут продавать стейк, склеенный из кусочков. Для склейки используется вполне безопасный ингредиент — трансглутаминаза, но в ход идут не отборные куски мяса, а мсные обрезки. Присмотритесь внимательно, подделку выдадут идеальная форма и разная структура склеенных кусочков.

Сметана

Недобросовестные производители под видом сметаны могут продавать сметанный продукт, в составе которого содержится пальмовое масло. Положите ложку сметаны в стакан кипятка, если она сделана из натуральных сливок, то без следа растворится. Продукт, содержащий пальмовое масло, превратится в хлопья.

Копченая рыба

Для ускорения процесса все чаще используют "жидкий дым", это не самый полезный для здоровья продукт, некоторые ученые утверждают, что в нем содержатся канцерогены. Отличить рыбу традиционного копчения можно, если надрезать ее в районе брюшка. Жир должен быть желтого цвета. Если вся рыба одинакового цвета, то, скорее всего, при ее производстве использовался "жидкий дым".
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