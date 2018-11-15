Назван лучший майонез

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» совместно с Федеральным научным центром пищевых систем имени Горбатова РАН и организацией «Ростест-Москва» провел исследование качества майонеза. Результаты экспертизы имеются в распоряжении «Ленты.ру»

Специалисты проверили продукцию семи брендов: «Слобода / Живая еда», «Московский провансаль / Я люблю готовить», «СКИТ», «Вкуснотека», «Mr. Ricco», «То, что надо!» и «Billa».

Худший результат показали марки «Вкуснотека» и «Mr. Ricco», поскольку в составе их продукции был обнаружен не указанный в маркировке крахмал. Так, фальсификат отправился в черный список «Росконтроля».

В список товаров с замечаниями попал майонез брендов «Billa» и «То, что надо!» и «СКИТ» за ряд недочетов — содержание консервантов, недостаточная массовая доля яичных продуктов и т.д.

Рекомендована к покупке продукция торговых марок «Слобода / Живая еда» и «Московский провансаль / Я люблю готовить» — их майонез полностью соответствует ГОСТу, указанному в маркировке.

«Росконтроль» и ранее проводил проверки майонеза, в ходе которых не выявил значительных нарушений. С 2014 года было исследовано 30 образцов майонеза разных марок.