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Росконтроль назвал некачественный майонез
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Росконтроль назвал некачественный майонез 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Росконтроль провел исследование, чтобы выяснить, какой майонез на полках российских магазинов содержит оливковое масло.
Для этого было куплено несколько популярных марок майонеза: "Слобода", "Московский провансаль", "СКИТ", "Вкуснотека", Mr. Ricco, "То, что надо!" и Billa.
В итоге выяснилось, что несколько образцов не соответствуют требованиям. Изначально эксперты искали в продукте оливковое масло, но нашли крахмал, не указанный в маркировке, и консервант сорбат калия, о котором производители также умолчали. Исследователи не порекомендовали покупать марки майонеза "Вкуснотека" и Mr. Ricco.
В майонезе "Слобода", как и было обещано, содержится оливковое масло. Также оно было найдено в небольшом количестве в соусе Billa и "Вкуснотека". К сожалению, в оливковом майонезе Mr. Ricco, "СКИТ", "Московский провансаль" и "То, что надо!" оливкового масла не оказалось.
"Все проверенные образцы оливкового майонеза изготовлены по ГОСТу. Но не все соответствуют ему и техническому регламенту", — сообщается на сайте организации.
Все проверенные образцы соответствуют требованиям безопасности, несмотря на то, что достоверная маркировка есть далеко не у все проверенных марок продуктов.
Женский форум
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